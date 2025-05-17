Суд продлил арест Гузели Касимовой

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Продлен срок заключения журналистки из Казани Гузели Касимовой, арестованной в Черкесске по делу о ложном сообщении о теракте.

Как писал "Кавказский узел", в марте Черкесский горсуд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания под стражей Гузели Касимовой и Сталины Эрленбах. Защита назвала действия следствия волокитой.

Суд продлил срок ареста Гузели Касимовой на месяц и шесть дней - до конца июня, сообщает сегодня RusNews. После повторного задержания активистка на свободу не выходила, отмечается в публикации.

На сайте Черкесского горсуда, который ранее продлевал срок ареста Касимовой, по состоянию на 12.55 мск, не опубликована карточка дела Гузели Касимовой и Сталины Эрленбах и нет информации о продлении меры пресечения.

Напомним, 21 ноября 2024 года силовики задержали приехавшую из Казани Гузель Касимову, заподозрив ее в расклейке объявлений о готовящемся теракте. Ее отправили под административный арест на 10 суток, обвинив в неподчинении силовикам. При этом женщине пригрозили, что, выйдя из спецприемника, она будет задержана по уголовному делу о заведомо ложном сообщении о теракте. 1 декабря 2024 года вышедшая на свободу Касимова была вновь задержана и помещена в СИЗО.

Ее знакомая, жительница Невинномысска Сталина Эрленбах, приехала в Черкесск, чтобы найти Касимову, и пришла в полицию с заявлением об исчезновении подруги. У нее приняли заявление и отвезли к следователю, который убедил пенсионерку подписать протокол с самооговором. После этого 69-летняя женщина также была задержана, ей тоже инкриминируется часть 3 статьи 207 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации, создающей угрозу для государства).

Гузель Касимова – независимый журналист, ей 43 года, сообщила 1 декабря 2024 года "Кавказскому узлу" подруга Гузели. По ее словам, Касимова выступала в защиту экологии Казани и Татарстана, освещала проблемы незаконных застроек и нарушений прав людей.

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