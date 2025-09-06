Подозреваемый в убийстве силовика в Ингушетии найден спустя 26 лет

Силовики нашли в Приморском крае уроженца Ингушетии, который подозревается в том, что в 1999 году убил милиционера и ранил его коллегу. Он скрывался под чужим именем и даже отбывал наказание в колонии.

В октябре 1999 года на перекрестке автодорог Моздок-Владикавказ и Назрань-Кантышево возник конфликт между милиционерами и мужчиной. Последний расстрелял силовиков из автоматического оружия. Один из милиционеров умер на месте, второй с тяжелыми ранениями был доставлен в больнице и выжил, пишет 5 сентября "Интерфакс".

После нападения мужчина скрылся, он был объявлен в федеральный розыск. Однако он, чтобы избежать наказания, дважды сменил свои анкетные данные и заменил паспорт. Спустя почти 26 лет силовики выяснили его новую личность, оказалось, что он отбывал наказание в колонии в Приморском крае за хранение оружия и подготовке к незаконному сбыту наркотиков с 2015 года.

Мужчина этапирован в Ингушетии, ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 30 - части 1 статьи 105 (покушение на убийство) и части 1 статьи 105 (убийство) Уголовного кодекса Российской Федерации.

