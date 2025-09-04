×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
05:41, 4 сентября 2025

Житель Ингушетии приговорен к длительному сроку по делу о пособничестве боевикам

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Апелляционная инстанция согласилась снизить на год срок заключения жителю Ингушетии Хасану Джандигову, осужденному на десять лет строгого режима по обвинению в пособничестве убитому в 2015 году боевику Ильясу Ведзижеву. 

Как писал "Кавказский узел", в 24 ноября 2016 года на части территории Назрани был введен режим КТО. Силовики блокировали частный дом по улице Абадиева, находившиеся там двое боевиков отказались сдаться и были убиты в перестрелке, сообщили силовики. НАК также сообщил о гибели двух сотрудников спецназа. Спустя два дня стало известно, что в тот же день в селении Насыр-Корт под Назранью силовики задержали 40-летнего Хасана Джандигова и провели обыск в его доме. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Ингушетии рассмотрела апелляционную жалобу на приговор 49-летнему жителю республики Хасану Джандигову. Магасский районный суд ранее приговорил его к десяти годам заключения по обвинению в пособничестве участнику незаконного вооруженного формирования и незаконном обороте взрывных устройств. 

Первая судебная инстанция вынесла приговор Джандигову в феврале 2025 года. Согласно версии обвинения, летом 2015 года тот оказывал помощь Ильясу Ведзижеву, зная о его причастности к боевикам. Суд пришел к выводу, что сам Джандигов участником незаконного вооруженного формирования не был, однако добровольно согласился помогать Ведзижеву - в частности, скрытно перевозил его на автомобиле “Лада Калина” по Ингушетии. Поездки совершались, в частности, по Назрани и в Экажево. 

В ходе спецоперации на крытом рынке в Назрани 31 октября 2015 года были убиты два человека. Позже убитые были опознаны как лидер ингушских боевиков Беслан Махаури и лидер "назрановской" группировки Ильяс Ведзижев. Сообщалось, что в машине убитых силовики обнаружили бомбу, и что во время спецоперации была ранена жительница Ингушетии.

Обвинение в незаконном обороте взрывчатки относится к июля 2022 года - тогда силовики, как утверждает обвинение, обнаружили у него дома самодельную гранату “хаттабку”. Джандигов не признал себя виновным. Суд по двум обвинениям назначил ему в общей сложности 10 лет строгого режима с ограничением свободы на один год и штрафом в 50 тысяч рублей.

Защита Хасана Джандигова обжаловала приговор. Апелляционный суд учел в качестве смягчающего обстоятельства наличие престарелых родителей на иждивении у мужчины, а также счел недоказанным мотив “оправдания и поддержки терроризма”, который в первой инстанции послужил отягчающим обстоятельствам. 

В результате срок наказания Джандигову был сокращен на год, до девяти лет колонии строгого режима, сообщила 3 сентября пресс-служба Верховного суда Ингушетии в официальном Telegram-канале.

"Кавказский узел" также писал, что раненную при спецоперации на рынке жительницу Назрани Лейлу Чемурзиеву силовики также обвинили в помощи убитым тогда Ведзижеву и Махаури. В августе 2016 года Назрановский райсуд приговорил Чемурзиеву к восьми годам колонии. Признательные показания Чемурзиева дала под пытками, заявила семья осужденной. В марте 2025 года ЕСПЧ признал нарушение прав Чемурзиевой в этом деле, при этом в 2022 году женщина снова подверглась преследованию - по обвинению в незаконном обороте взрывных устройств. По словам сестры Чемурзиевой, взрывное устройство в ее дом подбросили силовики. 

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
04:42, 4 сентября 2025
Сочинский аэропорт возобновил работу
22:51, 3 сентября 2025
Жена Полада Гасанова выразила тревогу за его жизнь
21:37, 3 сентября 2025
Боец из Дагестана убит в боевых действиях
20:01, 3 сентября 2025
Суд изъял у бывшего главы правительства Карачаево-Черкесии имущество на 41 млрд рублей
19:07, 3 сентября 2025
Суд в Москве продлил до ноября арест блогера Маркаряна
08:22, 3 сентября 2025
Боец из Калмыкии убит в военной операции
Все события дня
Новости
Женщина и автомобильный номер. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе ChatGPT
01:32, 3 сентября 2025
За неделю с 24 по 31 августа в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Парк оказался заброшенным после закрытия на ремонт. Скриншот видео Рамзана Баркинхоева
21:13, 29 августа 2025
Блогер из Ингушетии пожаловался на состояние городского парка в Сунже
Схрон патронов. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе ChatGPT
01:33, 27 августа 2025
За неделю с 18 по 23 августа в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Потасовка на границе с Ингушетией. 25 августа 2025 г. Скриншот видео https://t.me/fortangaorg/20349
17:56, 26 августа 2025
Власти Северной Осетии опровергли сообщения о превентивных ограничениях в Чермене
Досмотр на посту "Чермен". Кадр видео https://www.youtube.com/watch?v=zd_qIzil4no
21:43, 25 августа 2025
Посты о драке на посту Чермен вызвали споры в соцсетях
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
21:37, 4 августа 2025
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
1
Какая власть – такая и площадь (фото)
Фото
21:59, 15 мая 2025
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
Этнофестиваль в Стамбуле (фото)
Фото
11:57, 23 февраля 2025
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
1
81-я годовщина депортации вайнахов!
Все блоги
Справочник
Около здания парламента Грузии, 6 декабря 2024 г. Фото Азиза Керимова для "Кавказского узла". Главное о преследовании участников протестов в Грузии

Никол Пашинян и Баграт Галстанчн. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Главное о политических арестах в Армении летом 2025 года

Миссия ОБСЕ в Нагорном Карабахе. На снимке: посредник Пьер Андриё (Франция). 27 октября 2015 года. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла" Минская группа ОБСЕ

Блогеры
Фото
21:37, 4 августа 2025
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
1
Какая власть – такая и площадь (фото)
Фото
08:26, 6 июня 2025
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
1
С праздником Ид аль-Адха (Г1урб)! (фото)
Фото
22:17, 4 июня 2025
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
24
С Днем республики! (фото)
Фото
21:59, 15 мая 2025
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
Этнофестиваль в Стамбуле (фото)
Фото
22:08, 29 марта 2025
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
С праздником Ид аль-Фитр! (фото)
Аналитика
15:58, 2 сентября 2025
В августе 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погибли четыре человека
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
Темы дня
Юлия Вишневецкая. Фото: https://memorialcenter.org/
03 сентября 2025, 16:55
Вишневецкая добилась компенсации за задержание в Махачкале

Траурные мероприятия в Беслане. 3 сентября 2025 г. Скриншот видео https://t.me/sapa_15/7234
03 сентября 2025, 15:16
В Беслане прошли крестный ход и траурная акция в память о погибших заложниках

Беспилотники. Иллюстрация "Кавказского узла", созданная с помощью ИИ в программе Copilot
03 сентября 2025, 13:19
Четыре дома пострадали в Краснодарском крае после налета дронов

Пенсионер беседует с психиатром. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
03 сентября 2025, 10:21
Суд отправил 90-летнего пенсионера на экспертизу в Краснодар по делу о развратных действиях

Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Националисты или самозванцы: в какую
Националисты или самозванцы: в какую "Русскую общину" вступил Алаудинов #shorts #Кавказ #Алаудинов
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Показать больше