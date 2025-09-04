Житель Ингушетии приговорен к длительному сроку по делу о пособничестве боевикам

Апелляционная инстанция согласилась снизить на год срок заключения жителю Ингушетии Хасану Джандигову, осужденному на десять лет строгого режима по обвинению в пособничестве убитому в 2015 году боевику Ильясу Ведзижеву.

Как писал "Кавказский узел", в 24 ноября 2016 года на части территории Назрани был введен режим КТО. Силовики блокировали частный дом по улице Абадиева, находившиеся там двое боевиков отказались сдаться и были убиты в перестрелке, сообщили силовики. НАК также сообщил о гибели двух сотрудников спецназа. Спустя два дня стало известно, что в тот же день в селении Насыр-Корт под Назранью силовики задержали 40-летнего Хасана Джандигова и провели обыск в его доме.

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Ингушетии рассмотрела апелляционную жалобу на приговор 49-летнему жителю республики Хасану Джандигову. Магасский районный суд ранее приговорил его к десяти годам заключения по обвинению в пособничестве участнику незаконного вооруженного формирования и незаконном обороте взрывных устройств.

Первая судебная инстанция вынесла приговор Джандигову в феврале 2025 года. Согласно версии обвинения, летом 2015 года тот оказывал помощь Ильясу Ведзижеву, зная о его причастности к боевикам. Суд пришел к выводу, что сам Джандигов участником незаконного вооруженного формирования не был, однако добровольно согласился помогать Ведзижеву - в частности, скрытно перевозил его на автомобиле “Лада Калина” по Ингушетии. Поездки совершались, в частности, по Назрани и в Экажево.

В ходе спецоперации на крытом рынке в Назрани 31 октября 2015 года были убиты два человека. Позже убитые были опознаны как лидер ингушских боевиков Беслан Махаури и лидер "назрановской" группировки Ильяс Ведзижев. Сообщалось, что в машине убитых силовики обнаружили бомбу, и что во время спецоперации была ранена жительница Ингушетии.

Обвинение в незаконном обороте взрывчатки относится к июля 2022 года - тогда силовики, как утверждает обвинение, обнаружили у него дома самодельную гранату “хаттабку”. Джандигов не признал себя виновным. Суд по двум обвинениям назначил ему в общей сложности 10 лет строгого режима с ограничением свободы на один год и штрафом в 50 тысяч рублей.

Защита Хасана Джандигова обжаловала приговор. Апелляционный суд учел в качестве смягчающего обстоятельства наличие престарелых родителей на иждивении у мужчины, а также счел недоказанным мотив “оправдания и поддержки терроризма”, который в первой инстанции послужил отягчающим обстоятельствам.

В результате срок наказания Джандигову был сокращен на год, до девяти лет колонии строгого режима, сообщила 3 сентября пресс-служба Верховного суда Ингушетии в официальном Telegram-канале.

"Кавказский узел" также писал, что раненную при спецоперации на рынке жительницу Назрани Лейлу Чемурзиеву силовики также обвинили в помощи убитым тогда Ведзижеву и Махаури. В августе 2016 года Назрановский райсуд приговорил Чемурзиеву к восьми годам колонии. Признательные показания Чемурзиева дала под пытками, заявила семья осужденной. В марте 2025 года ЕСПЧ признал нарушение прав Чемурзиевой в этом деле, при этом в 2022 году женщина снова подверглась преследованию - по обвинению в незаконном обороте взрывных устройств. По словам сестры Чемурзиевой, взрывное устройство в ее дом подбросили силовики.

