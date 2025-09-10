Гражданин Грузии освобожден из заключения в Южной Осетии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики Южной Осетии передали Грузии Тенгиза Корашвили, который отбыл срок за незаконное пересечение границы.

Как писал "Кавказский узел", народный защитник Грузии 7 июня обнародовал доклад о ситуации на территории Абхазии и Южной Осетии. По данным омбудсмена, за 2024 год на линии разграничения были задержаны 70 человек, из них 36 - на границе с Южной Осетией, 34 - на границе с Абхазией, в том числе две женщины и двое несовершеннолетних. Как правило, задержанным вменяется незаконный переход государственной границы. К концу 2024 года в заключении в Абхазии и Южной Осетии находилось минимум 14 человек, которые, по данным офиса омбудсмена, сообщают о жестоких условиях содержания.

Власти Южной Осетии передали Грузии Тенгиза Корашвили, который отбыл наказание за незаконное пересечение государственной границы, сообщил Комитет госбезопасности Южной Осетии. 36-летний житель города Каспи Каспского муниципалитета Корашвили Тенгиз был задержан пограничниками 19 августа 2025 года в населенном пункте Амдзарин Ленингорского района. По версии южноосетинских силовиков, он в состоянии алкогольного опьянения намеренно перешел государственную границу РЮО с Грузией. Корашвили был признан Ленингорским районным судом виновным в незаконном пересечении границы и приговорен к лишению свободы. 10 сентября 2025 года в связи с истечением срока наказания Корашвили освобожден и установленным порядком передан грузинской стороне, сообщил комитет.

Ограничения на переход границы Грузии с Абхазией и Южной Осетией нарушают права жителей приграничных сел, которые не могут вести хозяйство и рискуют быть задержанными за пересечение границы, сказано в докладе правозащитной организации Amnesty International "За колючей проволокой. Нарушения прав человека в результате "бордеризации" в Грузии".

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии. После этого парламент Грузии проголосовал за разрыв дипломатических отношений с Россией, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне".

В 2018 году Минюст Грузии направил в ЕСПЧ жалобу "Грузия против Российской Федерации", которая касается притеснений этнических грузин на территориях Абхазии и Южной Осетии, нарушений прав жителей приграничных сел и бордеризации. 9 апреля 2024 года ЕСПЧ постановил, что власти России нарушили права граждан Грузии, обустроив линию разграничения. Решение ЕСПЧ имеет политическое значение, однако его практическое исполнение возможно лишь в отдаленной перспективе, указали грузинские аналитики.