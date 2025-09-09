37 азербайджанских семей вернулись в два села в Ходжалинском и Агдеринском районах

В село Ханюрду Ходжалинского района и село Венгли Агдеринского района возвратились 37 семей бывших беженцев.

Как писал "Кавказский узел", 11 августа власти Азербайджана отчитались о возвращении в село Ханюрду 19 семей бывших вынужденных переселенцев, они получили ключи от квартир.

В село Ханюрду (Ханъюрду) Ходжалинского района 9 сентября вернулась очередная группа переселенцев - 15 семей в составе 46 человек, которые ранее проживали в общежитиях, санаториях и административных зданиях на территории Азербайджана. Переселенцам вручили ключи от новых домов, пишет Oxu.az.

В настоящее время в селе проживает уже 69 семей в составе 237 человек.

Также 8 сентября состоялось переселение в село Венгли Агдеринского района. Сюда вернулись 22 семьи в составе 81 человека из числа вынужденных переселенцев.

Напомним, 10 ноября 2023 года власти Азербайджана заявили, что до 2026 года планируют переселить 140 тысяч человек на перешедшие под контроль Баку территории Карабаха.

Азербайджанские переселенцы пожаловались на сложности возвращения в Карабах. В частности, они отметили, что в Физули не хватает рабочих мест. Люди ищут возможности вернуться в родные места, но на территориях, перешедших под контроль Азербайджана, пока не урегулированы вопросы собственности, отметили переселенцы.

