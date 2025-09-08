×

Главная   /   Лента новостей
19:10, 8 сентября 2025

Онкобольные в Тбилиси потребовали обеспечить доступ к лечению

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

«Право на здоровье есть у каждого, голос пациентов не будет заглушен» — у Минздрава Грузии в Тбилиси прошел митинг в поддержку онкобольных.

Как писал "Кавказский узел", в середине июня 2024 года многократные акции протеста онкобольных Грузии не привели к улучшению ситуации с финансированием лечения онкозаболеваний и обеспечением лекарствами. Власти должны защищать право на здоровье своих граждан, заявила глава "Союза за жизнь", потребовав встречи с премьер-министром и министром здравоохранения.

Больные раком и защитники их интересов провели акцию протеста у здания Министерства здравоохранения. Они потребовали у правительства обеспечить доступ к лечению, исследованиям и лекарствам, а также импортировать в страну инновационные препараты, информирует издание "TV-Pirveli".

Если ситуация не изменится, онкологическим больным всей Грузии будет ограничен выезд за границу для лечения, поскольку из-за курса правительства Бидзины Иванишвили страна находится под угрозой отмены безвизового режима. В случае отмены, поездка на лечение в европейские страны будет связана со сложными и длительными процедурами, добавляет издание.

По словам протестующих, в прошлом году они слышали от министра лишь обещания. Они призывают Михаила Сарджвеладзе провести открытую встречу с онкологическими больными с участием экспертов и СМИ, где будут обсуждаться практические шаги, а не обещания, сообщает "Publika".

Михаил Сарджвеладзе ответил на вопросы СМИ после встречи в администрации правительства, которая проходила параллельно с митингом онкологических больных. Сарджвеладзе заявил, что встреча никогда не была проблемой. По его словам, государство активно поддерживает онкологических больных. Он привел в пример статью бюджета, выделяемую на онкологических больных, и отметил, что «инициативы, связанные с улучшениями финансирования больных, принимаются и без всяких искуственно организованных акций».

"Правительство Грузии заявляет, что онкологические больные получают бесплатное лечение, что является полным фарсом. У нас в Грузии нет ничего бесплатного, кроме химиотерапии. Перед химиотерапией человеку необходимо пройти диагностику, множество обследований и анализов, которые стоят около 10 000–15 000 лари, и я не думаю, что люди с таким диагнозом могут себе это позволить. Мы требуем, чтобы все анализы в Грузии были бесплатными для онкологических больных. «Мы должны быть пациентами для нашей страны, а не клиентами больницы. Если человек, нуждающийся в помощи, звонит в Министерство здравоохранения, звонок должен быть бесплатным, и с нас не должны взимать плату в размере 30 тетри за минуту разговора. Такого нет ни в одной стране», —  приводит слова одного из протестующих "TV-Pirveli".

Автор: Кавказский узел

