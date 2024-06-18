Онкопациенты потребовали встречи с членами правительства Грузии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Многократные акции протеста онкобольных Грузии не привели к улучшению ситуации с финансированием лечения онкозаболеваний и обеспечением лекарствами. Власти должны защищать право на здоровье своих граждан, заявила глава "Союза за жизнь", потребовав встречи с премьер-министром и министром здравоохранения.

Как писал "Кавказский узел", у многих онкопациентов заканчиваются деньги, выделенные государством на лечение, а власти не решили проблему с лимитом финансирования и дефицитом лекарств, заявили участники акции протеста в Тбилиси, потребовав ускорить решение этих проблем. 3 марта онкопациенты провели у здания парламента Грузии митинг под лозунгом: "Я хочу жить". Они пожаловались, что сталкиваются с дефицитом лекарств, а также с бюрократическими препонами при попытках добиться непрерывного лечения. Протестующие призвали власти решить эти проблемы. 30 мая онкопациенты вновь вышли на акцию протеста к зданию парламента, потребовав от властей решить проблему с лекарствами.

12 февраля родственники онкобольных провели акцию протеста в Тбилиси. Они пожаловались, что выделяемых властями денег не хватает на лечение, и потребовали полностью оплачивать его за счет государства. Власти Грузии должны увеличить финансирование лечения онкобольных и обеспечить поступление необходимых лекарств, заявили 26 февраля участники аналогичной акции у канцелярии правительства Грузии.

Онкопациенты так и не дождались помощи от государства, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" глава НПО "Союз за жизнь" Гванца Апхаидзе. "Мы просим провести открытую встречу с премьер-министром и министром здравоохранения. Просим государство защищать право на здоровье своих граждан", подчеркнула она.

Врач Вато Сургуладзе сегодня провел брифинг "Безответственность министра здравоохранения в отношении проблем онкологических больных" в здании горадминистрации Тбилиси. "6 февраля этого года онкобольным в этом зале дали обещание, что их проблемы будут решены, что оказалось очередной ложью правительства. Ровно через три месяца поменяли министра здравоохранения, назначили трех новых замминистров, но не сняли замминистра, по вине которого сегодня это происходит. Онкобольным не финансируют исследования, которые четко показывают, какие именно лекарства помогут онкобольному. В странах Европы и США онкологическое заболевание - это не приговор, а у нас - это вердикт. Давать лекарства онкобольным следует не те, какие привозят, а те, которые ему нужны", - заявил он.

До недавнего времени онкопациенты из Грузии могли получать медицинскую помощь в Европе, сказала Апхаидзе корреспонденту "Кавказского узла".

"Но сейчас грузинское правительство заверило правительства стран ЕС, что в Грузии онкопациенты получают нужное лечение, и больных из Грузии просто депортируют", - заявила она. При этом, по ее словам, в Европе намного выше качество лечения, и даже жизнь пациентов с четвертой стадией рака может быть продлена на годы при соответствующем уходе. "А в Грузии выявляют пациента с первой стадией и доводят до последней стадии. Потом отправляют пациентов с четвертой стадией домой умирать. Почему жизнь грузин так ценят?" - возмутилась она.

Додо рассказала корреспонденту Кавказского узла, что у нее рак головного мозга. "Из трех лекарств, необходимых мне, удалось купить только одно. Я мать-одиночка, у меня двое детей, но со своей болезнью я не могу работать. Когда мы встречались с министром здравоохранения, нам сказали, что деньги для нашего лечения не проблема. Но наши проблемы не решены до сих пор. Мы очень надеемся, что премьер-министр встретится с нами, и это поможет", - подчеркнула она.

Вато Сургуладзе рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что в программе универсального финансирования есть существенные недостатки. В нее не включены предварительные исследования, необходимые для диагностики (биопсия, МРТ и другие). По данным онкопациентов, диагностика стоит от 10 000 до 15 000 лари (около 3 5546 - 5 31 9 долларов США). Универсальное финансирование не включает генетический молекулярный анализ, который также стоит тысячи лари и является самым важным для точного, удобного для пациентов, определения и управления лечением", - подчеркнул он.

Молодой человек Шота рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что перенес онкологическое заболевание, а теперь помогает больным. "Число новых заболевших раком, по статистике, составляет 10 000 человек. Срочно необходимо скорректировать систему здравоохранения под интересы пациентов, а это полностью индивидуальный подход к каждому пациенту и распределение финансирования. Необходимо внедрить персонализированную медицину. Отсрочка финансирования на один-два месяца - это постоянная проблема. Если пациент не находит протеже ни в патриархии, ни в государственном учреждении, то финансирование задерживается на месяцы. Пациенты не должны нуждаться в протекции, а финансовые средства должны выделяться своевременно. Печально, что Минздраву и руководителям страны приходится напоминать об особой заботе и поддержке онкобольных. Постоянная проблема - дефицит основных лекарств для онкобольных. В дефиците Аквитабин, Гемцитабин, Иксгева, Карбоплатин. Не финансируется управление побочными эффектами, вызванными лечением. Необходимы полноценные программы для лечения осложнений, вызванных в процессе лечения. Необходимые мониторинг и плановые исследования пациента в ремиссии не финансируются. Мы требуем защиты здоровья и права на жизнь, предоставленные нашей Конституцией", - заявил он.

Напомним, 4 марта прокуратура Грузии сообщила о начале расследования продаж онкопрепаратов без лицензии. Основанием стало обращение департамента внутреннего аудита Минздрава, согласно которому в 2023 году одна из частных компаний импортировала фармацевтическую продукцию, не имеющую права доступа на грузинский рынок, которая впоследствии была реализована пациентам "за счет их личных средств, а также программ государственного финансирования".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.