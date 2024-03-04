Более полусотни онкологов Грузии названы причастными к мошенничеству с лекарствами

04 марта 2024, 21:33

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Препараты для лечения онкозаболеваний ввозились в Грузию без лицензии, расследуется дело о мошенничестве, сообщила прокуратура. В схеме подозрительного импорта лекарств было задействовано около 60 онкологов, заявил бывший глава Минздрава.

Как писал "Кавказский узел", онкобольные и их родные провели четыре митинга с требованием решить их проблемы. На последнем митинге они потребовали встречи с премьер-министром Ираклием Кобахидзе.

Прокуратура начала расследование по факту продажи онкопрепаратов без лицензии доступа на грузинский рынок. Основанием для начала расследования послужило обращение департамента внутреннего аудита Минздрава, согласно которому в течение 2023 года одна из частных компаний импортировала фармацевтическую продукцию, не имеющую права доступа на грузинский рынок, которая впоследствии была реализована пациентам "за счет их личных средств, а также программ государственного финансирования, сообщила прокуратура Грузии.

"Отделом уголовного преследования за коррупционные преступления Генеральной прокуратуры Грузии ведется расследование по уголовному делу по факту мошеннического завладения крупной денежной суммой, принадлежащей государству – преступления, предусмотренного подпунктом "б" пункта 3 статьи 180 Уголовного кодекса Грузии. Все необходимые следственные и процессуальные действия будут проведены в сжатые сроки", - процитировала сообщение ведомства телекомпания "Формула".

Бывший министр здравоохранения Зураб Азарашвили заявил, что "факты были раскрыты, когда тысячи единиц онкологических препаратов были импортированы из подозрительных стран". По словам Азарашвили в Facebook*, по меньшей мере 60 врачей-онкологов были вовлечены в "схему подозрительного импорта лекарств".

29 февраля Зураб Азарашвили подал в отставку c поста главы Минздрава после встречи с новым премьер-министром Ираклием Кобахидзе. По словам главы правительства, он нашел недостатки в работе ведомства, сообщило 29 февраля агентство "Новости Грузия".

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