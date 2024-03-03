Участники протестов в Тбилиси пожаловались на дефицит лекарств для онкобольных

03 марта 2024, 19:26

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Онкопациенты в Грузии сталкиваются с бюрократическими препонами при попытках добиться непрерывного лечения, а также с дефицитом лекарств, заявили участники акции протеста в Тбилиси и призвали власти решить эти проблемы.

Как писал "Кавказский узел", 12 февраля родственники онкобольных провели акцию протеста в Тбилиси. Они пожаловались, что выделяемых властями денег не хватает на лечение, и потребовали полностью оплачивать его за счет государства. Власти Грузии должны увеличить финансирование лечения онкобольных и обеспечить поступление необходимых лекарств, заявили 26 февраля участники аналогичной акции у канцелярии правительства Грузии.

Сегодня онкопациенты провели у здания парламента Грузии митинг под лозунгом «Я хочу жить». Протестующие держали плакаты с надписями "Мы просим жизненно важные лекарства" и потребовали, чтобы государство беспрепятственно финансировало лечение онкопациентов и отменило лимит в 25 000 лари (около 9433 долларов). Проблема еще и в том, что онкопациентам приходится преодолевать бюрократические препоны при общении с Минздравом, сообщил телеканал "Мтавари архи", эфир которого посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

"Мы просто боремся за жизнь. У нас есть ряд требований, потому что онкопациенты сталкиваются с большим количеством пробелов в здравоохранении. Из-за бюрократической машины онкобольные не могут получать своевременное и непрерывное лечение. У них есть лимит в 25 000 лари, который предназначен для онкопациентов. Также наблюдается дефицит лекарств... Мы просим исправить эти проблемы как можно быстрее. Часто больным приходится покупать лекарства у спекулянтов, так как нужных лекарств нет в аптеках. Мы не можем остановиться, так как прекращение нашей борьбы будет стоить жизни людей", - сказала в эфире телеканала одна из протестующих, руководитель организации "За жизнь" Гванца Апхазава.

Участники акции также требуют встречи с премьер-министром Ираклием Кобахидзе. "У нас уже четвертая акция, и мы просим о праве на здоровье... Мы не просим предметов роскоши, мы требуем доступа к жизненно важным и жизненно необходимым лекарствам. В стране не хватает лекарств, влияющих на жизнь многих людей... Нам обещали в 2023 году, что все граждане смогут получить полноценное лечение, но, к сожалению, это оказалось ложью. Здравоохранение работает плохо, потому что финансирование задерживается на один и два месяца для пациентов, для которых три дня имеют решающее значение", - сказал в эфире телеканала "Формула" один из организаторов митинга, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

По словам организаторов митинга, после трех акций протеста они встретились с представителями Минздрава, но не смогли пообщаться с чиновником, непосредственно принимающим решение.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.