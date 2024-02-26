Акция онкобольных и их родных. Скриншот фото "Нетгазети" от 26.02.24, https://netgazeti.ge/news/711154/

26 февраля 2024, 22:00

Онкобольные потребовали встречи с премьер-министром Грузии

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Власти Грузии должны увеличить финансирование на лечение онкобольных и обеспечить поступление необходимых лекарств, заявили участники акции у канцелярии правительства, потребовав встречи с премьер-министром.

Как писал "Кавказский узел", родственники онкобольных 12 февраля провели акцию протеста в Тбилиси. Они пожаловались, что выделяемых властями денег не хватает на лечение, и потребовали полностью оплачивать его за счет государства.

Онкопациенты, члены их семей и родственники провели сегодня митинг рядом  с администрацией правительства. Они требуют от правительства полного финансирования и отмены лимита в 25 000 лари в год для текущей программы, а также вывода на рынок необходимых для лечения лекарств и обеспечение своевременного получения финансирования.

Организация  "За жизнь", организовавшая акцию, подала письмо в администрацию на имя премьер-министра. Ее участники требуют личной встречи с Ираклием Кобахидзе, сообщила телекомпания "Формула".

"В прошлом году мы все с радостью встретили инициативу правительства по бесплатному лечению рака. Нам обещали непрерывное и бесплатное лечение, а на самом деле люди с онкологическими диагнозами в Грузии постоянно не получают вовремя финансирование, ищут способы выжить и часто не могут получить лекарства. Государство должно беспрепятственно финансировать лечение онкопациентов и отменить лимит в 25 000 лари  (приблизительно 9 433 долларов США), своевременно ввозить лекарственные препараты, увеличить количество лекарств, которые финансируются из государственного бюджета – некоторые жизненно важные лекарства в Грузии даже не зарегистрированы", – заявила в эфире телекомпании глава организации Гванца Апхаидзе. 

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Примечание:

"Семьи больных детей заручились поддержкой президента Грузии", "Родители детей с ахондроплазией объявили бессрочную акцию протеста в Тбилиси", "Гарибашвили отреагировал на акцию протеста родителей больных детей".

Автор: Галина Готуа источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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