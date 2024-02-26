Онкобольные потребовали встречи с премьер-министром Грузии

26 февраля 2024, 22:00

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Власти Грузии должны увеличить финансирование на лечение онкобольных и обеспечить поступление необходимых лекарств, заявили участники акции у канцелярии правительства, потребовав встречи с премьер-министром.

Как писал "Кавказский узел", родственники онкобольных 12 февраля провели акцию протеста в Тбилиси. Они пожаловались, что выделяемых властями денег не хватает на лечение, и потребовали полностью оплачивать его за счет государства.

Онкопациенты, члены их семей и родственники провели сегодня митинг рядом с администрацией правительства. Они требуют от правительства полного финансирования и отмены лимита в 25 000 лари в год для текущей программы, а также вывода на рынок необходимых для лечения лекарств и обеспечение своевременного получения финансирования.

Организация "За жизнь", организовавшая акцию, подала письмо в администрацию на имя премьер-министра. Ее участники требуют личной встречи с Ираклием Кобахидзе, сообщила телекомпания "Формула".

"В прошлом году мы все с радостью встретили инициативу правительства по бесплатному лечению рака. Нам обещали непрерывное и бесплатное лечение, а на самом деле люди с онкологическими диагнозами в Грузии постоянно не получают вовремя финансирование, ищут способы выжить и часто не могут получить лекарства. Государство должно беспрепятственно финансировать лечение онкопациентов и отменить лимит в 25 000 лари (приблизительно 9 433 долларов США), своевременно ввозить лекарственные препараты, увеличить количество лекарств, которые финансируются из государственного бюджета – некоторые жизненно важные лекарства в Грузии даже не зарегистрированы", – заявила в эфире телекомпании глава организации Гванца Апхаидзе.

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