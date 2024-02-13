Участники митинга в Тбилиси потребовали увеличить финансирование лечения окнобольных

13 февраля 2024, 05:10

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Родственники онкобольных провели акцию протеста в Тбилиси. Они пожаловались, что выделяемых властями денег не хватает на лечение, и потребовали полностью оплачивать его за счет государства.

12 февраля у здания правительственной канцелярии родственники онкологических больных провели акцию, на которой потребовали увеличить финансирование лечения таких больных.

По словам участников акции, существующая государственная программа включает в себя лимит на оказание помощи окнобольным на 25 тысяч лари в год (около 9 400 долларов), однако во многих случаях этого недостаточно для полноценного лечения. Участники акции потребовали изменить лимит помощи и увеличить финансирование, а также подходить к лечению онкобольных индивидуально с учетом их потребностей.

Участники акции также сообщили о регулярных задержках в финансировании лечения, а также о дефиците лекарств.

"Мы просим создания рабочей группы под руководством премьер-министра Ираклия Кобахидзе, чтобы помочь устранить недостатки работы с онкологическими больными. Нам приходится бороться в бюрократией в то время, когда боремся с онкологическим заболеванием", - сказала в эфире "Мтавари Архи" участница акции Гванца Абхаидзе.

"В интернете мы видим тысячи обращений людей, которые просят помочь вылечить онкологическое заболевание. Хочу, чтобы их мучение закончились и государство оплатило всю необходимую помощь онкопациентам. Для них каждый день может стать решающим", - сказала другая участница акции.

"Деньги, которые выделяет государство, ни на что не хватает. Мы требуем, чтобы государство полностью оплачивало лечение онкобольных", - заявила глава НПО "Сапари" Байя Патарайя.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter)". Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.