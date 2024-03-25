Участники протестов в Тбилиси призвали решить проблему дефицита лекарств для онкобольных

25 марта 2024, 18:19

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У многих онкопациентов заканчиваются деньги, выделенные государством на лечение, а власти не решили проблему с лимитом финансирования и дефицитом лекарств, заявили участники акции протеста в Тбилиси, потребовав ускорить решение этих проблем.

Как писал "Кавказский узел", 3 марта онкопациенты провели у здания парламента Грузии митинг под лозунгом: "Я хочу жить". Они пожаловались, что сталкиваются с дефицитом лекарств, а также с бюрократическими препонами при попытках добиться непрерывного лечения. Протестующие призвали власти решить эти проблемы.

12 февраля родственники онкобольных провели акцию протеста в Тбилиси. Они пожаловались, что выделяемых властями денег не хватает на лечение, и потребовали полностью оплачивать его за счет государства. Власти Грузии должны увеличить финансирование лечения онкобольных и обеспечить поступление необходимых лекарств, заявили 26 февраля участники аналогичной акции у канцелярии правительства Грузии.

Сегодня пациенты с онкологическими заболеваниями провели митинг у здания Минздрава. Они заявили, что, если их требования не будут выполнены, то с 8 апреля они начнут непрерывный митинг у государственной канцелярии. Протестующие указали, что уже несколько месяцев требуют полного финансирования лечения и отмены действующей программы – лимита в 25 000 лари (приблизительно 9259 долларов) в год.

"Мой сын очень плохо себя чувствует, потому вместо него здесь я. Год назад у моего сына Тимура началась необъяснимая потеря веса, и мы обратились к врачам. Был диагностирован рак. В семье начался ад. Не все лекарства, выписанные врачами, мы нашли в аптеках. К тому же в апреле уже закончатся выделенные нам 25 000 лари. Поэтому мы требуем, чтобы чиновники учли наши потребности", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" участница митинга, мать молодого человека.

Участница акции Додо сообщила, что у нее был диагностирован рак больше года назад. "С первого дня, как я узнала диагноз, я и моя семья делали все возможное, чтобы я вылечилась. Но финансирование на лечение быстро кончается, и мы требуем его пересмотреть", - пояснила она корреспонденту "Кавказского узла".

Участник митинга Зураб рассказал, что у него рак диагностирован недавно. "Но с первых дней лечения мне пришлось столкнуться с дефицитом лекарств. Мы написали заявление в Минздрав с просьбой привезти нужные лекарства, но пока ответа нет", - сказал мужчина корреспонденту "Кавказского узла".

12 марта онкопациенты встретились с министром здравоохранения Михаилом Сарджвеладзе и обсудили с ним эти проблемы, сообщила основатель общественной организации «Союз за жизнь» Гванца Апхаидзе. "Мы не просим увеличить лимит финансирования, мы требуем снятия лимита и индивидуального финансирования людей в соответствии с их потребностями. Наши требования остаются неизменными: полноценное, доступное лечение для всех! Персонализированная медицина, снятие лимита, диагностика и плановые исследования, все необходимые лекарства. Мы требуем отставки первого заместителя министра Тамар Габуния! Если какой-то пункт не будет выполнен до 8 апреля, наш протест продолжится у государственой канцелярии 24 часа в сутки", - написала на своей странице в Facebook* Гванца Апхаидзе, публикацию которой перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Сегодня в эфире телеканала "Формула" Апхаидзе отметила, что в апреле "у слишком многих пациентов" истекает лимит, но они не смогут оплатить лекарства из своего кармана, и им придется прекратить лечение. "Мы даем время до 8 апреля Минздраву, чтобы выполнить все наши требования", - сказала она в эфире телеканала, который посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Гванца Апхаидзе пояснила, что "с 17 января 2024 года начала борьбу за защиту прав онкобольных на здоровье". "У меня был рак в 2012 году, два года лечилась и справилась с этим в одиночку, у меня не было моральной поддержки сообщества, но я хотела быть услышанной. Теперь, когда я выздоровела, я знаю, как нам важно поддерживать сообщество онкобольных. Как важно людям нас видеть и слышать. Вот для этого я создала организацию", - рассказала она.

Представители министерства пока не ответили на требования демонстрантов, передал корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, 4 марта прокуратура Грузии сообщила о начале расследования продаж онкопрепаратов без лицензии. Основанием стало обращение департамента внутреннего аудита Минздрава, согласно которому в 2023 году одна из частных компаний импортировала фармацевтическую продукцию, не имеющую права доступа на грузинский рынок, которая впоследствии была реализована пациентам "за счет их личных средств, а также программ государственного финансирования".

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