Главная   /   Лента новостей
12:18, 6 сентября 2025

Военнослужащий из Кабардино-Балкарии осужден за длительное отсутствие в части

Военный уходит из части. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд приговорил к пяти годам колонии военнослужащего из Кабардино-Балкарии Алия Кодзокова, признав его виновным в самовольном уходе из части более чем на год в период мобилизации.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законов после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части.

Российские военнослужащие. Фото: https://function.mil.ru
23:48 04.01.2023
Мобилизация лишила контрактников с юга России возможности уволиться
Иски военнослужащих, которые добиваются увольнения в связи с окончанием срока контракта, гарнизонные суды на юге России отказываются удовлетворять, ссылаясь на указ о мобилизации. 

Военнослужащий по фамилии Кодзоков признан виновным по части 5 статьи 337 УК РФ , сообщает на своей странице во "ВКонтакте" Нальчикский гарнизонный военный суд.

По данным суда, Кодзоков без уважительных причин "29 декабря 2023 г. в период мобилизации" самовольно оставил воинскую часть в Крыму и лишь 27 февраля 2025 года добровольно прибыл в военный следственный отдел в Нальчике.

"А с 29 декабря 2023 г. до 27 февраля 2025 г. Кодзоков проводил время по своему усмотрению по месту своего жительства и уклонялся от прохождения военной службы", - говорится в публикации.

В суде Кодзоков полностью признал вину. "Кодзокову назначено наказание в виде реального лишения свободы на срок 5 лет в исправительной колонии общего режима. Осужденный взят под стражу в зале суда", - сообщил суд.

Имя подсудимого в публикации не названо. Карточка дела на сайте суда, по состоянию на 12.15 мск, недоступна для просмотра. "Информация временно недоступна. Приносим свои извинения. Попробуйте обратиться позже или обратитесь непосредственно в суд", - говорится в уведомлении на странице картотеки дел.

Осужденный - военнослужащий Алий Кодзоков, он житель Кабардино-Балкарии, пишет издание "Газета Юга".

Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

При этом еще 12 декабря 2023 года военный суд в Майкопе, приговорив к пяти годам колонии мобилизованного Владимира Литенкова за то, что тот самовольно оставил часть в июне 2023 года, подчеркнул, что "в Российской Федерации объявлена частичная мобилизация, которая в период совершения Литенковым преступления не была окончена".

Автор: "Кавказский узел"

