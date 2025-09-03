Жители Хутниба приостановили акции протеста до решения по их жалобам

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Администрация Гунибского района под формальным предлогом отказала жителям села Хутниб в проведении митинга, а силовики вручили им предупреждения. Сельчане намеревались изменить форму протеста, но приостановили акции до решения следствия по их жалобам. Незаконная стройка в Верхнем Гунибе приостановлена после реакции Меликова.

Как писал "Кавказский узел", жители села Хутниб Гунибского района записали видеообращение, в котором заявили, что планируют 31 августа провести митинг, на котором озвучат сообщения о коррупции в районе в связи с отчуждением сельхозземель. Сельчане не раз обращались к властям района и Дагестана и в правоохранительные органы, но в ответ получали лишь отписки. Они также намеревались заявить о неисполнении 38 решений суда о сносе самовольных построек. После объявления о митинге сельчане столкнулись с давлением.

Глава Дагестана Сергей Меликов потребовал разобраться с незаконной стройкой в природном парке "Верхний Гуниб". По словам Меликова, проект изначально предполагал развитие спортивного комплекса для детских сборных. "Участок был предоставлен в аренду для строительства некапитальных сооружений. Однако вместо лёгких построек арендатор начал возводить трёхэтажное здание с мансардой и подвалом на монолитном каркасе. Его площадь – 960 квадратных метров – вдвое превышает разрешённую по проекту", – заявил он.

Намеченный на 31 августа митинг жителей села Хутниб не состоялся, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" местный активист Азиз Магомедмирзаев.

В официальном ответе главы Гунибского района организаторам митинга (имеется в распоряжении «Кавказского узла»), говорится, что местом проведения публичного мероприятия указана площадь имени Шамиля в селе Гуниб. Однако по указанному адресу располагается детская площадка, где в соответствии с законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании» подобные мероприятия запрещены.

Магомедмирзаев сообщил, что незадолго до даты митинга сотрудники полиции начали вручать людям официальные предостережения о

недопустимости его проведения. Организаторы митинга заявили, что если им не дадут провести акцию, они с 1 сентября будут бойкотировать занятия в местной школе, в которой директором работает жена главы администрации Гунибского района.

"В связи с такой накаленной ситуацией с организаторами митинга встретился депутат Народного собрания Дагестана от Гунибского района

Махмуддибир Каримов. Он попросил людей пока приостановить блокирование занятий в школе и другие акции протеста. Каримов

встретился с руководителем Следственного комитета Дагестана, с представителями прокуратуры, последние заверили депутата, что по всем

фактам нарушений будут возбуждены уголовные дела, сейчас собираются соответствующие материалы, следователи допрашивают задействованных в этом мошенничестве <с землями>. До середины сентября эти вопросы должны быть решены", - сказал он. По его словам, после этого жители села намерены собраться на сход и принять решение о дальнейших действиях.

Ранее никакой реакции республиканских ведомств, кроме Минимущества на их жалобы не было, отметил он.

Населенный пункт Хутниб не зарегистрирован, но рассмотрение жалоб сельчан показало нарушения земельного законодательства, заявило Минимущество Дагестана, анонсировав передачу материалов в прокуратуру.

По его мнению, реакция Меликова на строительство в Верхнем Гунибе связана и с их публичными жалобами. «31 августа должен был пройти совместный митинг по проблемам жителей села Хутниб и противников застройки Верхнего Гуниба. Эти два вопроса взаимосвязаны, ведь целью митинга обозначалось противодействие коррупции и массовому нарушению земельного законодательства. Фактически, по поручению главы республики пошло движение по этим вопросам», - считает Магомедмирзаев.

Руководитель общественной организации по охране памятников культурного и природного наследия "Птица Феникс" Аминат Абдурахманова рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что 2 сентября она вместе с природоохранным прокурором, представителями минприроды, комитета по лесному хозяйству, Росприроднадзора, главы села Гуниб совершила выезд на объект «Крепость Шамиля». Ранее по поводу незаконного строительства в Верхнем Гунибе она обращалась в Следственный комитет, Генпрокуратуру, Минприроды России

и другие ведомства.

"Кровлю покрыть на здании не успели. Обеспечительные меры по предотвращению строительства уже организованы, хотя на прошлой неделе,

с 12 ночи и до 4 часов утра, по словам жителей Гуниба, приезжали большегрузы и бетономешалки", - рассказала Абдурахманова корреспонденту "Кавказского узла".

Махачкалинская межрайонная природоохранная прокуратура в ходе проверки деятельности ООО "Крепость Шамиля" на территории Верхнего Гуниба выявила нарушения – строительство капитального пятиэтажного объекта. По данному поводу Минприроды Дагестана обратилось в Гунибский районный суд с иском, в котором требует признать строительство самовольной постройкой и обязать ООО "Крепость Шамиля" снести его в течение 30 дней с момента вступления в законную силу решения суда. Но, как сообщают общественники, Гунибский районный суд не торопится рассмотреть данное заявление, а сам объект – пятиэтажное здание – продолжают строить и уже покрыли крышей, сообщал ранее "Черновик 2.0".

По ее словам, Гунибский районный суд начал рассмотрение иска Минприроды о сносе незаконной постройки в природном парке "Верхний

Гуниб", но решение пока не вынесено.

Строения, о которых заявляли жители Хутниба - также незаконно расположены на территории природного парка, в основном туристические объекты. Судебными приставами решения суда об их сносе не исполняются несколько лет, сообщила Абдурахманова.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.