20:27, 2 сентября 2025

Меликов поручил проверить чиновников из-за незаконной стройки в Верхнем Гунибе

Незаконная стройка в Верхнем Гунибе. Скриншот видео https://www.instagram.com/reel/DNfvd54oX_C/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На совещании по актуальным вопросам Меликов потребовал разобраться с незаконной стройкой в природном парке «Верхний Гуниб».

Как писал "Кавказский узел", жители села Хутниб Гунибского района записали видеообращение, в котором заявили, что планируют 31 августа провести митинг, на котором озвучат сообщения о коррупции в районе в связи с отчуждением сельхозземель. Сельчане на раз обращались к властям района и Дагестана и в правоохранительные органы, но в ответ получали лишь отписки.

Сергей Меликов обнародовал результаты проверки по ситуации с застройкой особо охраняемой природной территории. Речь идёт о многоэтажном здании, которое возводят на лесном участке в Гунибском районе, сообщает Администрация Главы РД в Telegram-канале.

По словам главы Дагестана, проект изначально предполагал развитие спортивного комплекса для детских сборных. Участок был предоставлен в аренду для строительства некапитальных сооружений. «Однако вместо лёгких построек арендатор начал возводить трёхэтажное здание с мансардой и подвалом на монолитном каркасе. Его площадь – 960 кв. м. – вдвое превышает разрешённую по проект», - заявил он в ходе совещания.

Сергей Меликов возмутился бездействием компетентных органов: ни администрация района, ни надзорные ведомства не реагировали на стройку с 2024 года. "Минприроды Дагестана и дирекция парка подали иск в мае этого года. Но при этом обеспечительные меры в суде не были заявлены, экспертиза не инициирована, в связи с чем судебное решение не принято, и строительство продолжается", - подчеркнул глава Дагестана.

В отношении бездействия чиновников администрации Гунибского района поручено провести служебную проверку, а также найти виновных в бездействии по охране территории. Также поручено Комитету по лесному хозяйству РД выяснить, как земли лесного фонда оказались в аренде под застройку, и дать оценку эффективности их использования.

Ранее "Кавказский узел" писал, что как минимум три петиции с требованием не допустить передачи детского санатория "Верхний Гуниб" из ведения Минздрава Дагестана министерству туризма республики были опубликованы в сети, они собрали более 6 тысяч подписей. Депутат от Гунибского района призвал отказаться от передачи детского санатория Минтуризму. Глава ведомства возразил, что вопрос чисто формальный и не скажется на работе учреждения. 29 мая глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что с санаторием ничего не случится, он будет развиваться, а активисты распространяют вражескую информацию. При этом Меликов не коснулся темы застройки Гуниба, которая продолжается не один год. 

