Беспилотная опасность объявлена в Кабардино-Балкарии

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков сообщил о введении режима беспилотной опасности и призвал жителей региона не снимать работу ПВО.

Как писал "Кавказский узел", режим беспилотной опасности введен сегодня утром в Северной Осетии, Дагестане и Кабардино-Балкарии. Жителей предупредили о возможном замедлении работы мобильной связи и интернета. Минобороны отчиталось о 95 сбитых дронах над регионами России, в том числе в Ростовской области.

На территории Кабардино-Балкарии объявлен режим беспилотной опасности, сообщил сегодня глава региона Казбек Коков.

Он напомнил, что не следует приближаться к упавшим беспилотникам или их обломкам. Также Коков призвал не снимать на фото или видео работу систем ПВО, "направленную на подавление или уничтожение БПЛА" и не выкладывать эти кадры в интернет.

Глава Кабардино-Балкарии также отметил, что "местами возможно замедление работы мобильного интернета".

Ранее "Кавказский узел" писал, что в поселке городского типа Ильский в Северском районе Кубани упали обломки БПЛА, повреждены два дома.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.