Минобороны отчиталось о 95 сбитых за ночь дронах

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силами ПВО за ночь были перехвачены и обезврежены 95 беспилотных летательных аппаратов над 14 российскими регионами.

Как писал "Кавказский узел", ночью силы ПВО уничтожили БПЛА в Октябрьском сельском и Миллеровском районе Ростовской области.

Всего в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО были сбиты 95 беспилотников, отчиталось в 8.21 мск в своем телеграм-канале Минобороны России.

По данным ведомства, дроны обезврежены над территориями Брянской, Тверской, Калужской, Орловской, Тамбовской, Новгородской, Белгородской, Ростовской, Курской, Смоленской, Самарской, Ленинградской областей, Республики Крым и Республики Татарстан.

Напомним, что режим беспилотной опасности был введен сегодня утром в Северной Осетии, Дагестане и Кабардино-Балкарии.

Ночью 23 августа в результате падения беспилотника повреждена многоэтажка в городе Петров Вал Волгоградской области, пострадали три человека, в том числе ребенок. Также обломки беспилотника упали в районе хутора Крапцовский Кумылженского района, там загорелась сухая растительность.

