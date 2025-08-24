В Северной Осетии, Дагестане и Кабардино-Балкарии объявлен режим беспилотной опасности

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Режим беспилотной опасности введен сегодня утром в Северной Осетии и Дагестане. Жителей предупредили о возможном замедлении работы мобильной связи и интернета.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 23 августа в российских регионах военными были уничтожены семь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Все они сбиты над территориями ЮФО: четыре - в Ростовской области, два - Волгоградской, еще один - в Краснодарском крае.

О том, что в Северной Осетии введен режим беспилотной опасности, в 5.16 мск в своем телеграм-канале сообщил глава региона Сергей Меняйло. Он предупредил, что в республике возможно замедление работы мобильного интернета и связи.

"Прошу сохранять спокойствие, не реагировать на провокации и доверять только официальной информации", - написал он.

Об опасности атаки беспилотников в Дагестане сообщает МЧС по региону. "Внимание! Опасность атаки БПЛА на территории Республики Дагестан 05:00. По возможности оставайтесь дома! Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами! Не подходите к окнам! Если Вы находитесь на улице или в автотранспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие", - говорится в телеграм-канале ведомства.

В Дагестане также заявили о возможных перебоях в работе мобильного интернета.

В Кабардино-Балкарии о беспилотной опасности сегодня утром объявил глава региона Казбек Коков. "Местами возможно замедление работы мобильного интернета", - также предупредил он в своем телеграм-канале в 5.48 мск.

Напомним, что в результате падения беспилотника накануне повреждена многоэтажка в городе Петров Вал Волгоградской области, пострадали три человека, в том числе ребенок.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.