В двух районах Ростовской области сбиты беспилотники

Силами противовоздушной обороны минувшей ночью над Ростовской областью перехвачены два беспилотных летательных аппарата.

Как писал "Кавказский узел", режим беспилотной опасности был введен сегодня утром в Северной Осетии, Дагестане и Кабардино-Балкарии.

О беспилотниках в Ростовской области сегодня сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь.

"Наши силы ПВО уничтожили ночью БПЛА в Октябрьском сельском и Миллеровском районе", - написал он в 6.56 мск в своем телеграм-канале.

По данным Слюсаря, последствий после падения дрона на земле не было. Никто из людей также не пострадал.

Напомним, что ночью 23 августа в результате падения беспилотника повреждена многоэтажка в городе Петров Вал Волгоградской области, пострадали три человека, в том числе ребенок. Также обломки беспилотника упали в районе хутора Крапцовский Кумылженского района, там загорелась сухая растительность.

