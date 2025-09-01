Два дома получили повреждения при падении обломков дрона на Кубани

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В поселке городского типа Ильский в двух домах выбило окна после падения обломков БПЛА, в одном также поврежден забор.

Как писал "Кавказский узел", в ночь с 31 августа на 1 сентября в Новороссийске была объявлена угроза атаки дронов.

В поселке городского типа Ильский в Северном районе Краснодарского края упали обломки беспилотника, сообщает региональный оперативный штаб сегодня в своем телеграм-канале.

В двух домах выбило окна, в одном из них также поврежден забор. Кроме того, по третьему адресу из-за падения частей дрона загорелась трава. Пострадавших нет.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.