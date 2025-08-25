Контрактник из Адыгеи убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Денис Шепель убит в боевых действиях. С начала военной операции официально признаны убитыми не менее 99 бойцов из Адыгеи.

Как писал "Кавказский узел", к 20 августа власти и силовики назвали имена как минимум 98 бойцов из Адыгеи, убитых в военной операции на Украине.

Житель хутора Грозного Денис Шепель, заключивший контракт с Минобороны а 2023 году, убит в военной операции, сообщил глава Майкопского района Михаил Марьин в своем Telegram-канале, отчитываясь о передаче ордена Мужества супруге бойца.

Таким образом, число военных из Адыгеи, официально признанных убитыми в военной операции, достигло 99. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.