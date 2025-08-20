Три бойца из Адыгеи убиты в военной операции

Александр Перкун, Максим Дудник и Владислав Верютин убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 98 бойцов из Адыгеи.

Как писал "Кавказский узел", к 15 августа официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 95 бойцов из Адыгеи.

Александр Перкун, Максим Дудник и Владислав Верютин убиты в специальной военной операции на Украине, сообщила администрация Тахтамукайского района в своем Telegram-канале, отчитываясь о передаче наград родным бойцов.

Таким образом, число военных из Адыгеи, официально признанных убитыми в военной операции, достигло 98. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.