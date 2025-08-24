×

Кавказский узел

RU EN
Лента новостей
07:13, 24 августа 2025

Ограничения на работу аэропорта Волгограда сняты

Волгоградский аэропорт. Фото: пресс-служба аэропорта Волгограда https://airportvolgograd.ru/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Волгоградский аэропорт возобновил полноценную работу после временных ограничений на прием и вылет самолетов.

Как писал "Кавказский узел", ограничения на работу аэропорта Волгограда для безопасности полетов были введены еще до полуночи 23 августа. К 23.59 мск задерживалась отправка семи рейсов и прибытие трех, рейс из Москвы был отменен.

Аэропорт Волгограда не работал на протяжении всей прошедшей ночи. О снятии ограничений на прием и выпуск воздушных судов представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил в своем телеграм-канале только сегодня в 5.58 мск.

"Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - подчеркнул он.

По данным Росавиации, за время действия ограничений в волгоградском аэропорту на запасной аэродром были отправлены три самолета.

Напомним, что ночью 23 августа в результате падения беспилотника повреждена многоэтажка в городе Петров Вал Волгоградской области, пострадали три человека, в том числе ребенок. Также обломки беспилотника упали в районе хутора Крапцовский Кумылженского района, там загорелась сухая растительность.

Автор: "Кавказский узел"

