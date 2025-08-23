Два бойца из Дагестана убиты в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ахмед Гимбатов и Магомед Магомедов убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 1521 боец из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 19 августа власти и представители силовых структур официально признали убитыми на Украине не менее 1519 военнослужащих из Дагестана.

Ахмед Гимбатов и Магомед Магомедов убиты в военной операции на Украине, сообщила администрация Шамильского района, отчитываясь об открытии мемориальных досок бойцам. 32-летний Гимбатов убит 3 июня 2024 года, а 44-летний Магомедов - 25 декабря 2024 года, говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации.

Таким образом, чиновники публично назвали имена как минимум 1521 бойца из Дагестана, убитых в зоне военных действий на Украине. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

