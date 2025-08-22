×

Главная   /   Лента новостей
08:24, 22 августа 2025

Из-за атаки дронов пассажиры авиарейсов из Волгограда не смогли вылететь вовремя

Волгоградский аэропорт. Фото: пресс-служба аэропорта Волгограда https://airportvolgograd.ru/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Временно приостановленная из-за массированной воздушной атаки работа аэропорта Волгограда возобновлена. Задержаны три авиационных рейса.

Как писал "Кавказский узел", жители Волгограда сегодня ночью сообщали о звуках беспилотников и взрывах в небе. Работа местного аэропорта была ограничена.

Ранним утром все ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Волгограда были сняты. Они вводились для обеспечения безопасности полетов, написал в своем телеграм-канале в 5.11 мск представитель Росавиации Антон Артем Кореняко.

В связи с временным ограничением работы аэропорта задерживаются вылеты из Волгограда в Сочи и один рейс из Калининграда, пишет V102.RU со ссылкой на справочную аэропорта.

Вылет двух рейсов в Сочи авиакомпаний «Икар» и Nordwind Airlines перенесены с 06.55 на 10.15. Прибытие самолета из Калининграда авиакомпании «Икар» отложено с 5.55 на 9.15.

Напомним, что Волгоградская область минувшей ночью подверглась массированной атаке беспилотных летательных аппаратов. В региональном центре на месте падения дрона произошел пожар.

Автор: "Кавказский узел"

