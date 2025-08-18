Власти Ингушетии назвали имена четверых убитых на Украине бойцов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Рустам Евлоев, Адам Беков, Чингисхан Костоев и Мансур Шадиев убиты в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти назвали имена как минимум 144 убитых там военных из Ингушетии.

Как писал "Кавказский узел", к 16 августа власти и представители силовых структур официально признали убитыми на Украине не менее 7207 военнослужащих с юга России, в том числе 140 - из Ингушетии.

В Ингушетии похоронены четверо убитых на Украине военных - выходцы из селений Али-юрт, Кантышево и Нижние Ачалуки, а также города Малгобека, сообщила сегодня пресс-служба правительства республики.

Убитому Рустаму Евлоеву был 41 год, Чингисхану Костоеву - 27 лет. Еще двое из убитых - Адам Беков и Мансур Шадиев (он же назван в сообщении Картоевым) - отправились в зону боевых действий добровольно, у Бекова остались четверо детей, говорится в сообщении официального Telegram-канала правительства Ингушетии.

По поручению главы республики “всем семьям погибших оказана материальная помощь”, отмечается в публикации.

Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте не менее 144 комбатантов из Ингушетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.