×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
20:59, 18 августа 2025

Власти Ингушетии назвали имена четверых убитых на Украине бойцов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Рустам Евлоев, Адам Беков, Чингисхан Костоев и Мансур Шадиев убиты в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти назвали имена как минимум 144 убитых там военных из Ингушетии. 

Как писал "Кавказский узел", к 16 августа власти и представители силовых структур официально признали убитыми на Украине не менее 7207 военнослужащих с юга России, в том числе 140 - из Ингушетии. 

В Ингушетии похоронены четверо убитых на Украине военных - выходцы из селений Али-юрт, Кантышево и Нижние Ачалуки, а также города Малгобека, сообщила сегодня пресс-служба правительства республики. 

Убитому Рустаму Евлоеву был 41 год, Чингисхану Костоеву - 27 лет. Еще двое из убитых - Адам Беков и Мансур Шадиев (он же назван в сообщении Картоевым) - отправились в зону боевых действий добровольно, у Бекова остались четверо детей, говорится в сообщении официального Telegram-канала правительства Ингушетии. 

По поручению главы республики “всем семьям погибших оказана материальная помощь”, отмечается в публикации.

Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте не менее 144 комбатантов из Ингушетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
03:53, 17 августа 2025
Военный осужден в Нальчике за самовольное оставление части
Обвал стены. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
04:48, 12 августа 2025
Трое рабочих пострадали на стройплощадке в Ингушетии
Жители Кантышево выступили в защиту активистов "Антилирики". Стоп-кадр видео "Фортанга" от 02.06.25, https://www.youtube.com/watch?v=0SYhbFLi2hg.
05:51, 11 августа 2025
Арест активистов "Антилирики" возмутил жителей Ингушетии
00:36, 10 августа 2025
Ограничена работа аэропортов в трех регионах юга России
Российский военный. Кадр видео Минобороны России, https://t.me/mod_russia/39882
03:56, 7 августа 2025
Признанные потери юга России на Украине достигли 7150
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
21:37, 4 августа 2025
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
1
Какая власть – такая и площадь (фото)
Фото
21:59, 15 мая 2025
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
Этнофестиваль в Стамбуле (фото)
Фото
11:57, 23 февраля 2025
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
1
81-я годовщина депортации вайнахов!
Все блоги
Справочник
Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Флаги. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи программы Сopilot Баку и Москва: напряжение нарастает

Никол Пашинян и Баграт Галстанчн. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Главное о политических арестах в Армении летом 2025 года

Блогеры
Фото
21:37, 4 августа 2025
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
1
Какая власть – такая и площадь (фото)
Фото
08:26, 6 июня 2025
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
1
С праздником Ид аль-Адха (Г1урб)! (фото)
Фото
22:17, 4 июня 2025
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
24
С Днем республики! (фото)
Фото
21:59, 15 мая 2025
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
Этнофестиваль в Стамбуле (фото)
Фото
22:08, 29 марта 2025
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
С праздником Ид аль-Фитр! (фото)
Аналитика
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
14:07, 4 июля 2025
14 человек погибли и 10 ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в II квартале 2024 года
Темы дня
Cинагога в Дербенте после атаки боевиков 23 июня 2024 года. Скриншот видео Новости ННТ от 24.06.24, https://t.me/newsnnt/7009.
18 августа 2025, 17:56
Обвиняемые по делу о терактах в Дербенте и Махачкале отказались признать вину

Автомобили на Крымском мосту. Фото: телеграм-канал главы РК Сергея Аксенова
18 августа 2025, 12:48
Почти 2000 автомобилей ждут проезда к Крымскому мосту на Кубани

Затонувший танкер. Фото: Минприроды России
15 августа 2025, 23:56
Демонтированы выступающие части затонувших в Черном море танкеров с мазутом

Микаел Аджапаян. Фото: 168.am https://168.am/2025/06/26/2237446.html
15 августа 2025, 19:57
Суд в Ереване продлил срок ареста архиепископа Аджапаяна

Националисты или самозванцы: в какую
Националисты или самозванцы: в какую "Русскую общину" вступил Алаудинов #shorts #Кавказ #Алаудинов
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали
Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали "обнулить"
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Показать больше