Рядовой из Урюпинска убит на СВО

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Денис Тарасов из Урюпинска убит в ходе боевых действий на Украине. С начала военной операции на Украине официально признан убитым как минимум 1241 боец из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", власти и силовики к 7 июля официально признали убитыми в военной операции не менее 1240 бойцов из Волгоградской области.

В ходе боевых действий на Украине был убит житель Урюпинска Денис Тарасов, об этом сообщила городская администрация 8 июля в своем телеграм-канале.

По данным местных властей, рядовой Тарасов родился и вырос в Урюпинске, учился в лицее и колледже бизнеса. Убит в поселке Елизаветовка ДНР, ему было 42 года. У него остались жена и дочь.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1241 бойца из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.