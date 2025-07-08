Боец из Волгоградской области убит на СВО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Роман Ушаков убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 1240 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", власти и силовики к 7 июля официально признали убитыми в военной операции не менее 1239 бойцов из Волгоградской области.

Роман Ушаков убит в военной операции 19 октября 2024 года, ему было 39 лет, сообщил глава Клетского района Александр Игнатченко, отчитываясь о передаче награды отцу бойца.

После школы Роман работал в МЧС. В 2024 году Роман принял решение заключить контракт на военную службу. Служил в звании рядового стрелком – помощником гранатометчика стрелковой роты стрелкового батальона. Посмертно награжден орденом Мужества, говорится в сообщении в Telegram-канале Игнатченко.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1240 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.