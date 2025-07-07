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01:51, 7 июля 2025

Жители Сочи обратились в прокуратуру в связи с проволочками благоустройства детских площадок

Детская площадка по улице Новоселов. Фото корреспондента "Кавказского узла".

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ремонт детских площадок по улице Новоселов в Сочи должен был начаться 7 мая, однако до сих пор работы не начаты. Местные жители потребовали от прокуратуры и следствия проверить обоснованность расходов бюджетных средств и законность срыва сроков ремонта.

Как писал "Кавказский узел", Запрос с требованием отчитаться о расходовании денег на благоустройства детских площадок направили в администрацию Сочи жители микрорайона Гагаринский. Поводом стало появление информационного щита на детской площадке, где указано, что работы ведутся с 7 мая. На самом деле они даже не начались.

Паспорт благоустройства объекта, установленный на улице Новоселов. Фото корреспондента "Кавказского узла".Информационный щит на аварийной детской площадке у домов №№7, 9, 11 и 13 по улице Новоселов появился 21 июня. Согласно "паспору объекта", начало работ - 7 мая, окончание - 28 июля 2025 года. 11 февраля текущего года власти Сочи объявили о выделении почти 47 миллионов рублей на благоустройство 27 детских площадок в рамках "муниципальных программ и исполнения депутатских наказов". Однако ни список объектов, ни сметы, ни механизм отбора территорий местным жителям предоставлены не были.

Жители четырёх многоквартирных домов на улице Новоселов в Сочи обратились с коллективным заявлением в прокуратуру и Следственный комитет Сочи с требованием провести проверку по поводу неиспользования 47 миллионов рублей, выделенных, по словам мэрии, на капитальный ремонт детских площадок. Как утверждают заявители, к 6 июля работы не начаты ни на одной из площадок, несмотря на официальное объявление о старте благоустройства 7 мая.

 "Пошёл третий месяц бездействия. Работы должны быть завершены к 28 июля, а их даже не начинали", — рассказала корреспонденту "Кавказского узла" многодетная мать и жительница дома на улице Новоселов Вероника Кузнецова. По её словам, ежедневно проходя с детьми мимо площадок, она надеется увидеть начало работ, однако ничего не меняется.

Кузнецова сообщила, что 28 июня она позвонила ответственному за реализацию проекта представителю МКУ "Управление капитального ремонта" Владимиру Прокудову. "Он заявил, что ремонту подлежит только одна площадка — на улице Новоселов, 7, хотя на паспорте объекта указаны четыре", — рассказала она.

Эти площадки не ремонтировались с конца 60-х годов. Сегодня это не площадки, а угроза жизни детям разных возрастов

После этого Кузнецова позвонила указанному в паспорте объекта подрядчику, представителю ООО "СибТЭК" Андрею Ватолину. "А он и вовсе сказал, что пока не знает, где находятся площадки, и что ему "должны их скоро показать", — добавила она. Этот разговор, по словам жительницы, стал толчком к объединению родителей. "Мы создали чат, собрали активных родителей и решили, если не начнём действовать, всё разворуют, и мы останемся и без детства для наших детей, и без тех 47 миллионов", — пояснила Кузнецова.

"Детям просто негде играть. Эти площадки не ремонтировались с конца 60-х годов. Сегодня это не площадки, а угроза жизни детям разных возрастов", - подтвердила жительница соседнего дома Ирина Мельникова. Она уточнила, что в тот же день, после звонков Кузнецовой подрядчику и заказчику, жители оформили и отправили через портал Госуслуг заявление в прокуратуру и управление Следкома России по городу Сочи.

 "На наш официальный запрос в мэрию от 22 июня мы так и не получили ответа", — добавила Мельникова.

Корреспондент "Кавказского узла" повторно связалась с подрядчиком. На вопрос, почему обещанные им на 27 июня работы так и не начались, Андрей Ватолин ответил, что они перенесены на 11 июля — "конец 28-й недели".

На уточняющий вопрос, каким образом он планирует завершить работы за две недели на четырёх площадках, подрядчик ответил: "Не волнуйтесь". Информацией о стоимости и деталях благоустройства он не располагает и порекомендовал обратиться к заказчику Владимиру Прокудову. 

Однако Прокудов заявил корреспонденту "Кавказского узла", что ремонт будет проведён только на одной площадке — у дома №7. Почему, он не пояснил. 

"У нас складывается ощущение, что всё это — для отвода глаз. Паспорт объекта висит, сроки обозначены, деньги — 47 миллионов — озвучены, а теперь нам говорят, что нам "ничего не положено". Где деньги? Где работы? Почему площадок стало меньше", — задался вопросом один из активистов, житель одного из многоквартирных домов по улице Новоселов Сергей Васильев.

Жители требуют от надзорного органа прокуратуры и следственного отдела СКР по Сочи проверить использование бюджетных средств и дать правовую оценку действиям администрации, заказчика и подрядчика, а также разъяснить, почему благоустройство в объявленных масштабах так и не началось.

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Автор: Кристина Романова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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