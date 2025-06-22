Жители Сочи потребовали отчитаться о ремонте детских площадок

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Запрос с требованием отчитаться о расходовании денег на благоустройства детских площадок направили в администрацию Сочи жители микрорайона Гагаринский. Поводом стало появление информационного щита на детской площадке, где указано, что работы ведутся с 7 мая. На самом деле они даже не начались.

Запрос в администрацию Сочи с требованием раскрыть информацию о расходовании бюджетных средств, выделенных на благоустройство детских площадок, жители микрорайона Гагаринский направили 21 июня.

Информационный щит на аварийной детской площадке у домов №№7, 9, 11 и 13 по улице Новоселов появился также 21 июня. Согласно "паспору объекта", начало работ - 7 мая, окончание - 28 июля 2025 года. Однако, как утверждают жители, на площадке не было замечено ни техники, ни строителей, а сама площадка находится в аварийном состоянии.

У меня трое маленьких детей, выйти во двор опасно

"Мы сначала обрадовались: наконец-то что-то начали делать за счет бюджета. Но прошло уже 47 дней с начала срока, а площадка как была заброшенной, так и осталась. Даже траву не скосили. У меня трое маленьких детей, выйти во двор опасно", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Виктория. Она показала корреспонденту фотографии площадки, на снимках видно, что все детские сооружения ржавые, качели покосились, мягкое покрытие отсутствует.

Ситуация на площадке подтвердила еще одна местная жительница, мать двоих детей Анастасия. По ее словам, с 2007 года местные жители противостоят застройщикам, которые неоднократно пытались использовать детские площадки под коммерческие проекты. "Речь идет не просто о детском досуге. Это вопрос безопасности и права на городское пространство", - заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

11 февраля текущего года власти Сочи объявили о выделении почти 47 миллионов рублей на благоустройство 27 детских площадок в рамках "муниципальных программ и исполнения депутатских наказов". Однако ни список объектов, ни сметы, ни механизм отбора территорий местным жителям предоставлены не были.

Мы хотим знать, на что тратятся деньги налогоплательщиков

"Почему именно эти площадки были выбраны? Где тендерная документация? Почему 47 суток подрядчик не появляется на месте? Мы хотим знать, на что тратятся деньги налогоплательщиков", - возмущается многодетный отец Алексей.

Он показал корреспонденту "Кавказского узла" многолетнюю переписку с чиновниками, в которой на обращения давались формальные отписки о "бесхозности" площадок или отсутствии финансирования.

Жители направили в администрацию Сочи официальный запрос с перечнем из 12 пунктов, требуя назвать источники финансирования, перечень объектов, данные по подрядчикам и тексты муниципальных программ. На момент публикации ответа из мэрии не поступило.

В соответствии со статьей 8 федерального закона № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления", органы муниципальной власти обязаны обеспечивать благоустройство территории и безопасность жителей, включая организацию детских игровых площадок. Кроме того, федеральный закон № 212-ФЗ "Об основах общественного контроля" закрепляет право граждан на получение информации о расходовании бюджетных средств. "Формальное размещение паспорта объекта при полном отсутствии работ может свидетельствовать как минимум о нарушении условий муниципального контракта. В случае подтверждения факта отсутствия работ и освоения средств возможны признаки состава преступлений, предусмотренных статьей 285.1 УК РФ (нецелевое расходование бюджетных средств) и статьей 159 УК РФ (мошенничество)", - пояснила корреспонденту "Кавказского узла" юрист Ольга Максимова, которая также проживает в микрорайоне Гагаринский.

Представитель компании-подрядчика Андрей Ватолин рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что работы по благоустройству площадки начнутся 27 июня, но отказался сообщить сумму контракта и условия участия в закупке.

Пока за красивыми словами скрываются схемы и отписки, город будет стоять на месте

Жители Сочи недовольны тем, что в работе городских властей отсутствует прозрачность. "Мы не против стройки. Мы за развитие. Но пока за красивыми словами скрываются схемы и отписки, город будет стоять на месте. А дети будут играть на ржавых качелях 60-х годов", - заявила Виктория.

Она заявила, что в случае, если в ближайшее время местные власти не предоставят исчерпывающие ответы на заданные вопросы, активисты намерены обратиться в прокуратуру и Следственный комитет с заявлением о проверке расходования средств и возможных нарушениях при заключении муниципального контракта.