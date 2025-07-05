Охранник бывшего главы Дагестана Абдулатипова арестован по обвинению в мошенничестве

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Суд в Махачкале арестовал до 27 июля сотрудника охраны главы Дагестана Магомеда Магомедова, который ранее охранял Рамазана Абдулатипова, он обвиняется в мошенничестве. Арестована также его гражданская жена.

Советский районный суд Махачкалы арестовал до 27 июля сотрудника центра по обеспечению безопасности высшего должностного лица в Дагестане, он обвиняется в мошенничестве с государственным имуществом на 15 миллионов рублей.

По данным следствия, обвиняемый вместе со своей гражданской женой и неустановленными лицами по предварительному сговору ввели в заблуждение сотрудников управления по вопросам координации капитального строительства мэрии Махачкалы, а также управления Федеральной службы госрегистрации, кадастра и картографии республики по поводу наличия у гражданской жены законных оснований на владение недвижимостью, которая находится в распоряжении министерства по земельным и имущественным отношениям региона. В результате они зарегистрировали право собственности на эти объекты, пишет 4 июля "Интерфакс".

Расследование ведется по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Супруга обвиняемого также заключена под стражу до 27 июля.

Обвиняемый Магомед Магомедов работал охранником бывшего главы Дагестана Рамазана Абдулатипова, его гражданская жена, которая также арестована, - певица Лаура Алиева, информирует телеграм-канал "Махачкалинские известия".

Ранее "Кавказский узел" писал, что 25 июня Советский районный суд Махачкалы отправил в СИЗО бывшую руководительницу поликлиники, обвиняемую в служебном подлоге и мошенничестве на сумму около 40 млн рублей.

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