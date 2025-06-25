Главврач поликлиники в Махачкале обвинена в многомиллионных хищениях

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Советский районный суд Махачкалы отправил в СИЗО бывшую руководительницу поликлиники, обвиняемую в служебном подлоге и мошенничестве на сумму около 40 млн рублей.

Согласно версии следствия, главврач махачкалинской поликлиники №9 с января 2021 года до декабря 2023 года поручала подчиненным писать заявления о выплате им повышенного коэффициента и о назначении их на дополнительные вакантные должности. На основании этих заявлений руководитель учреждения подписывала приказы и другие документы о начислении сотрудникам выплат, которые им в действительности не полагались.

"Начисленные таким образом деньги ежемесячно собирались доверенными обвиняемой сотрудниками. Общая сумма похищенных за указанный период средств составила более 39,5 млн рублей”, - сообщила Объединенная пресс-служба судов Дагестана в своем Telegram-канале.

Суд постановил заключить обвиняемую под стражу на один месяц и шесть суток, до 30 июля 2025 года.

Статья о служебном подлоге, вмененная бывшему главврачу поликлиники (часть 2 статьи 292 УК России) предусматривает до четырех лет лишения свободы, а статья о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159) - до десяти лет заключения.

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