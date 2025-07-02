Контрактник из Волгоградской области убит на Украине

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Иван Садовников убит в военной операции на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1234 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 30 июня были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1233 бойцов из Волгоградской области.

В военной операции убит Иван Садовников, сообщила 30 июня в своем телеграм-канале администрация Клетского сельского поселения Среднеахтубинского района. Подробности биографии и гибели бойца в публикации не приведены.

Иван Садовников, отец двух несовершеннолетних дочерей, работал логистом на одном из химических предприятий и в декабре 2024 года решил заключить контракт и отправиться в зону боевых действий, рассказала его вдова Юлия.

"Там он был рядовым штурмовиком. Последний раз муж написал 1 февраля: „Погнал на боевое задание. На связи“. Но на связь он так больше и не вышел. 14 февраля погиб, попав под артобстрел. Эвакуация долгое время была невозможна, там шли бои. Только 28 июня мне сообщили об этом официально, а 29 июня я опознала его в ростовском морге", - привело 1 июля ее слова V1.ru.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1234 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.