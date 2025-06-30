Военнослужащий из Урюпинска убит в боевых действиях

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Андрей Нистратов убит в военной операции на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1233 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 29 июня были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1232 бойцов из Волгоградской области.

В военной операции убит 24-летний ефрейтор Андрей Нистратов из Урюпинска, который служил санитарным инструктором медотделения мотострелкового батальона, сообщила сегодня в своем телеграм-канале администрация города.

Андрей Нистратов получил профессиональное образование в Урюпинском медколледже и "с первых дней СВО" участвовал в военной операции. "У него остались мама и жена", - говорится в публикации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1233 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.