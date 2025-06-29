Военный из Жирновского района убит в боевых действиях

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Евгений Скориков убит в военной операции на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1232 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 27 июня были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1231 бойца из Волгоградской области.

Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 6900 Как минимум 3451 бойцов из СКФО и столько же из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

О гибели Евгения Скорикова сообщила сегодня в своем телеграм-канале администрация Жирновского района.

"Во время выполнения воинских обязанностей в рамках специальной военной операции погиб наш земляк, Скориков Евгений Александрович, 26.01.1992 года рождения. Он служил стрелком 1 стрелкового отделения 1 стрелкового взвода 4 стрелковой роты 2 стрелкового батальона", - говорится в публикации. Иных подробностей биографии убитого администрация не привела.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1232 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.