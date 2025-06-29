Боец из Волгограда убит в военной операции

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Александр Палийчук убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1231 бойца из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 27 июня были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1230 бойцов из Волгоградской области.

В Волгограде прошло прощание с Александром Палийчуком, убитым в военной операции на Украине, сообщило 18 июня издание "Волгоградская правда", в числе учредителей которого - администрация Волгоградской области.

Палийчук - бывший индивидуальный предприниматель, он заключил контракт 27 апреля и был убит в мае, спустя несколько дней после своего 59-летия, сообщило 18 июня V1.ru со ссылкой на бывшую супругу Палийчука.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1231 бойца из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.