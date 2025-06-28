Контрактник из Петрова Вала убит в военной операции

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Владимир Куянцев убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1230 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 26 июня были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1229 бойцов из Волгоградской области.

Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 6900 Как минимум 3451 бойцов из СКФО и столько же из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

В военной операции погиб Владимир Куянцев из Петрова Вала, сообщила 27 июня на своем сайте администрация Камышинского района.

"Боец-контрактник 1985 года рождения погиб в ходе специальной военной операции… В Петровом Вале у погибшего остались мать и жена, пятеро детей", - говорится в публикации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1230 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.