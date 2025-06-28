Ксенофобские выпады против выходцев с Кавказа имеют мало шансов закончиться уголовными делами

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Этнический национализм в России не поощрялся ранее, но в нынешних условиях действия "Русской общины", демонстрирующей лояльность власти, не становятся объектом расследования силовиков, как и в целом дела по мотиву ксенофобии, указали аналитики, комментируя конфликт в Люблино и поджог чеченского кафе в Раменском.

Как писал "Кавказский узел",19 июня чеченский боец поп-ММА Ибрагим Исламов призвал представителей "Русской общины", участвовавших в инциденте с чеченскими детьми и женщинами в Люблино, встретиться с ним. Своих сторонников Исламов заверил, что "виноватые признают свою ошибку". Представители "Русской общины" действовали в Люблино законно, но сами стали жертвами провокации, заявил координатор движения 22 июня, не отреагировав на призыв Исламова. Представители "Русской общины" неадекватно отреагировали на лезгинку в Люблино, проявив ксенофобские установки, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. До приезда полиции представители "Русской общины" не имели законных оснований принуждать к чему-либо исполнителей лезгинки во дворе московского ЖК, однако их действия вряд ли могут быть квалифицированы по конкретной статье.

Жители района Люблино в Москве сняли видео, на котором заявили, что представители "Русской общины" пытались незаконно задержать чеченских детей. За детей заступились женщины, была вызвана полиция. 20 июня было опубликовано видео, на котором представители "Русской общины", скрыв лица, заявили, что не применяли недопустимых методов к детям в Люблино, но столкнулись с агрессией местных жительниц и угрозами в соцсетях.

Руководитель исследовательского центра "Сова"* Александр Верховский, эксперт этого же центра Вера Альперович, адвокат Абусупьян Гайтаев и российский кавказовед прокомментировали "Кавказскому узлу" случай с участием "Русской общины в Люблино и поджог кафе чеченской кухни в Раменском.

Александр Верховский сомневается, что политика Кремля сильно влияет на насильственные акции русских неонацистов.

"Они Кремль очень не любят. Хотя общий фон, возможно, их немного обнадёживает", - считает он.

По мнению правозащитника, русский этнический национализм как организованное явление не поощряется и не поощрялся ранее. "Иное дело, что политика властей часто смещается в эту сторону, и общество это чувствует. И с 2022 года власти гораздо терпимее к русским этнонационалистам, если те не переходят некие линии", - пояснил Верховский.

Ультраправые и в России, и на Западе нацелены в основном против мигрантов или своих граждан с мигрантским происхождением.

"Но формально, конечно, в основном - против мигрантов. На Западе, конечно, есть группы, совершающие насильственные нападения. У российских ультраправых с европейскими главное отличие в том, что европейские участвуют в политике или хотя бы стремятся к тому. У нас же ход в политику закрыт. И для успешной легальной деятельности требуется очень высокий уровень лояльности. Чем он выше, тем успешнее. Что мы на примере "Русской общины" и видим. А в Европе ультраправые могут бороться за изменение законов и правил, продвигая партии типа АДГ в Германии или Reform UK», - подчеркнул Верховский.

На видео, записанном в Люблино до конфликта с чеченскими женщинами, представители "Русской общины" потребовали извинений от молодого человека за исполнение с сестрой лезгинки во дворе московского ЖК: парень извинился, но им не позволяли уйти до приезда полиции. Чеченские подростки не были вовлечены в конфликт, но стали его свидетелями. После инцидента пользователи Telegram поинтересовались, кто по национальности пара, которая танцевала лезгинку. "Мы не чеченцы. Татары-азербайджанцы", - ответила девушка с ником Aygul, которая сообщила, что она сделала эти записи и танцевала с братом лезгинку. Позднее аккаунты Aygul и ее брата были удалены.

По мнению российского кавказоведа, для русских националистов лезгинка - это в целом антимигрантский символ, хотя его могут исполнять граждане РФ и танец относится к российскому Кавказу.

"Неважно, кто танцует, такие в целом маркируются как «пришельцы», пытающиеся навязать свои «правила». В этом никто особо разбираться не будет, общий уровень образования в этом смысле слишком низок в стране. Поэтому обывателю легко навязать мысль о том, что лезгинка - это не наше, чужое", - пояснил он.

По его мнению, брат и сестра, танцевавшие лезгинку, использовали применявшееся в имперские времена название азербайджанцев - татары из-за того, что в среде националистов татары в целом воспринимаются положительно. "Отсюда попытка использовать такие коннотации в защитных целях», считает он.

В подмосковном Раменском полностью сгорело кафе чеченской кухни, на видеозаписи зафиксирован момент, когда неизвестный отбежал от здания сразу после возгорания. Владелец заведения считает, что к поджогу причастна "Русская община" и требует привлечь виновных к ответственности.

Подозрения владельца чеченского кафе в Раменском о том, что к поджогу здания причастна "Русская община", могут быть обоснованы либо его личными отношениями с ней, либо резонансом от недавних событий. Даже если "Русская община" замешана в поджоге кафе, доказать это будет трудно, да и расследования преступлений по мотивам ксенофобии в РФ часто ничем не заканчиваются, указал Абусупьян Гайтаев.

"Сложно доказать, если не будет прямых улик. В данном случае могут возбудить дело по части 2 ст. 167 УК РФ- уничтожение имущества из хулиганских побуждений, там до 5 лет лишения свободы. Это в лучшем случае", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла", добавив, что не слышал о расследовании дел против "Русской общины".

Вера Альперович предположила, что в данном случае речь может идти о местном конфликте, уточнив, что это одна из версий. "Вряд ли они это могли бы сделать по указке руководства, так как это дискредитирует "Русскую общину" и очень уж явно не соответствует вечно повторяемому ей тезису о том, что они действуют по закону. Но какие-то местные, наверное, могли бы. Но эта лишь одна из версии, которую, по идее, должно отрабатывать следствие наряду с другими версиями, конечно", - считает она.

Существует практика «не расследования» дел, связанных с ксенофобией, отметила она.

"Есть проблема - какими бы ни были выводы следствия, а следствие, наверняка будет, сотрудничество силовых ведомств с националистами, сделает результаты следствия сомнительными. Непонятно, можно ли им доверять", - указала Альперович.