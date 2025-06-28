Более шести километров пляжей Анапы очищены от мазута

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Механизированная очистка пляжей проходит на участке между «Джемете-2» и пляжем «Солнечный», всего очищено от мазута при помощи спецтехники 6,7 километра берега.

В Анапе продолжается механизированная очистка пляжей с помощью специальной техники. 27 июня завершена очистка участка от «Фея-2» до «Джемете-2». Сейчас машины работают между «Джемете-2» и пляжем «Солнечный». Всего обработано уже 6,7 км береговой линии, сообщил сегодня оперштаб "Краснодарского края.

Техника сначала многократно просеивает верхние слои песка и убирает оттуда загрязнения. Затем переворачивает грунт на глубину до 70 см, его выравнивает, просушивает и еще раз просеивает для того, чтобы убрать загрязнения, которые могут находиться на глубине, говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.

К публикации приложена карта, на которой очищенные участки выделены оранжевым цветом; зоны, где работы идут, – синим; а территории, куда машины еще не заходили, – красным.

Напомним, Роспотребнадзор признал непригодными для отдыха 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района. Там установлены таблички с информацией о запрете купания, объявления об этом выводятся также на видеоэкраны в разных районах Анапы. Представители администрации и казаки патрулируют прибрежные зоны и просят отдыхающих не посещать эти места. Очистка пляжей с помощью техники ориентировочно продлится до 10-15 июля, заявили 20 июня краевые власти.

26 июня стало известно, что при заселении в отели и санатории Анапы и Темрюкского района отдыхающие теперь расписываются в получении письменных предостережений об опасности отдыха на побережье.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе, что привело к катастрофическим экологическим последствиям. Подробности можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".