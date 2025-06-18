Обманутые дольщики обвинили чиновников Геленджика в сговоре с застройщиками

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В суде Геленджика продолжается судебный процесс по делу застройщиков многоквартирного дома по улице Красногвардейской, который был признан самовольной постройкой и снесен по требованию властей. Обманутые дольщики требуют привлечь к ответственности чиновников, которые узаконили нелегальную стройку.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2024 года обманутая дольщица Ольга Терентьева проводила пикетирование мэрии Геленджика и голодовку, которую прекратила по рекомендации врачей. Она требовала выплатить стоимость жилья в снесенном многоквартирном доме по улице Красногвардейской, 79 по текущей рыночной цене, так как чиновники анонсировали компенсации по ценам 2011 года.

17 июня в суде Геленджика слушалось уголовное дело в отношении четырех застройщиков многоквартирного дома №79 по улице Красногвардейской. Показания дали пять пострадавших дольщиков. Всего же по этому уголовному делу проходят 268 пострадавших. По истечении года с момента поступления дела в суд уже опрошен 31 обманутый дольщик, передает корреспондент "Кавказского узла".

Жилой комплекс "Адмирал" на улице Красногвардейской, 79 в Геленджике был построен в 2013 году и сразу заселён. Квартиры в нём приобрели 440 семей со всей России, вложив в жильё свои последние средства. По информации дольщиков, общая сумма вложений превысила 900 миллионов рублей. Однако в 2018 году местные власти объявили дом самовольной постройкой и потребовали его сноса через суд, мотивируя тем, что земля под зданием принадлежит государству и не предназначена для строительства многоэтажных домов.

Обманутые дольщики заявили корреспонденту "Кавказского узла", что, если суд будет рассматривать это дело такими темпами, то понадобится еще лет десять на рассмотрение дела с учетом того, что суд должен еще выслушать и подсудимых, которые свою вину признавать отказались и всю ответственность возложили на главного застройщика Павла Лонгинова.

"По состоянию на 2025 год, 40 дольщиков уже умерли", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" дольщица Евгения.

Мы лишились жилья, а виновные продолжают работать в кабинетах

"Мы жили там официально, были прописаны, у нас были свидетельства о собственности. Но наш дом объявили вне закона. Мы лишились жилья, а виновные продолжают работать в кабинетах", — рассказала дольщица Татьяна.

Несмотря на то, что строительство велось открыто, власти не препятствовали застройке, не останавливали продажи и не предупреждали будущих жильцов о незаконности объекта. Только после завершения строительства и сбора денег со всех покупателей мэрия потребовала признать дом самостроем. В результате тысячи людей остались без жилья, а дом был снесён в 2018 году на стадии подключения к коммуникациям, рассказали дольщики.

"Мы проводили акции с гробами, поминали умерших дольщиков на кладбище. На тот момент умерло уже 11 человек - от инфарктов, инсультов, нервов. Мы голодали, ездили в Москву, к губернатору. В ответ - тишина", - поделилась воспоминаниями дольщица Людмила.

Уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) было возбуждено в 2019 году против четырех человек - застройщика Павла Лонгинова, юриста Екатерины Невраевой, риелтора Сергея Примы и бизнес-партнёра Виктора Самаркиди. Им вменяется хищение средств более чем у 400 граждан. "А где власти? Они же открыто позволяли строить, печатались в рекламе, смотрели, как растут этажи. Мы писали заявления в прокуратуру, требовали признать действия мэрии соучастием в мошенничестве. В ответ отказ", - недоумевает Татьяна.

Павел Лонгинов, как сообщил в суде его адвокат, в 2024 году подорвался на мине в зоне боевых действий. Его тело удалось опознать только по руке. Судья зачитал документы о его отправке в зону боевых действий и свидетельство о смерти.

«На похоронах был закрытый гроб. Но на сайте суда он до сих пор числится как участник процесса. Это просто издевательство», - отметил дольщик Сергей, который регулярно посещает судебные заседания.

Адвокат Роман Клыков пояснил корреспонденту "Кавказского узла", что смерть обвиняемого требует официального процессуального постановления, после чего его данные должны быть исключена из дела. Но этого не произошло, возможно, по халатности или намеренно.

По словам Сергея, 17 июня троих подсудимых доставили в наручниках. "Лонгинова среди них, естественно, не было. Его адвоката тоже, он исключен из процесса. Вопросы к нему о сотрудничестве с властями и о наших деньгах зависли в воздухе", - рассказал он.

"У Лонгинова было много таких объектов. Он уже был осуждён за мошенничество в 2013 году, но сразу вышел из зала суда и продолжил "работу". Куда делись полмиллиарда - никто не выясняет", - добавила Татьяна.

Это было пособничество. А теперь никто из них не понёс и не понесет наказания

Дольщики считают, что чиновники являются соучастниками преступления, так как допустили строительство многоэтажки на неприспособленном для этого участке; не выдавали технические условия на подключение к сетям, но скрыли это от людей; не остановили строительство на раннем этапе; не вмешивались в продажи квартир и не пресекли рекламу объекта. "Это было пособничество. А теперь никто из них не понёс и не понесет наказания", - добавила Татьяна.

Вкладывая деньги в долевое строительство, люди фактически инвестируют в строительный бизнес. Они разделяют риски с застройщиком, взамен получая приемлемую цену жилья, говорится в справке "Кавказского узла" "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана".

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