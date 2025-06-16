Воспитательница на Кубани обвинена в истязании детей

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Воспитательница в Краснодаре предстанет перед судом по обвинению в истязании детей и неисполнении обязанностей по их воспитанию. Воспитанники детского сада систематически подвергались физическому насилию, установило следствие.

"Кавказский узел" писал о целой серии случаев насилия над детьми со стороны воспитателей в детских садах Краснодарского края. Так, в июле 2023 года суд в Сочи признал двух воспитательниц частного детского сада виновными в истязании детей и приговорил каждую из них к трем годам и двум месяцам лишения свободы. В марте того же года суд в Сочи приговорил воспитательницу детского сада к четырем годам колонии за жестокое обращение с детьми. В 2019 году следователи заинтересовались видеозаписью, на которой воспитательница бьет детей во время прогулки.

Следствие установило, что 45-летняя воспитательница краснодарского детского сада с декабря 2024 по март 2025 года систематически применяла к детям младшей возрастной группы физическую силу. По незначительным поводам она толкала детей или хватала их руками за одежду, за волосы, за конечности и бросала их на пол. В результате действий воспитательницы воспитанникам были причинены физические и психические страдания, сочли следователи и предъявили ей обвинения по статьям об истязании и о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, сообщило сегодня в своем телеграм-канале Следственное управление СКР по Краснодарскому краю.

Следственным отделом по Карасунскому округу Краснодара собрана достаточная база доказательств, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу, отчитались следователи.

"Кавказский узел" писал также, что в марте мама воспитанника одного из детских садов в Сочи сняла видео, на котором воспитательница грубо обращается с детьми. Она схватила одну из девочек и окунула лицом в тарелку, после чего передала еду другому ребенку. Родители воспитанников обвинили руководство учреждения в сокрытии фактов жестокого обращения с детьми и бездействии в ответ на жалобы. При этом прокуратура составила административные протоколы на самих родителей, обвинив Ирину Яцко и Елену Баранецкую в оскорблении заведующей и ее дочери. В итоге суд обязал Ирину Яцко заплатить штраф за оскорбление.

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