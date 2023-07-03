Воспитатели в Сочи получили реальные сроки за истязание детей

03 июля 2023, 16:44

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Суд в Сочи признал двух бывших воспитательниц частного детского сада виновными в истязании детей и приговорил каждую из них к трем годам и двум месяцам лишения свободы.

Как писал "Кавказский узел", две сотрудницы частного детского сада в Сочи для детей с особенностями развития были обвинены в регулярных избиениях воспитанников. 14 октября 2022 года суд постановил отправить их под домашний арест. Работа детсада была прекращена по решению суда.

По версии следствия, 53-летняя и 38-летняя воспитатели детского сада (досугового центра) в январе-феврале 2021 года регулярно избивали и оскорбляли 8-летнюю девочку и 7-летнего мальчика. Поводом для избиений становилось непослушание и другие незначительные поводы. В зависимости от роли каждой, они обвиняются в истязании воспитанников (часть 2 статьи 117 УК РФ) и ненадлежащем воспитании детей (статья 156 УК РФ).

Хостинский районный суд Сочи признал виновными двух женщин, бывших воспитателей частного детского сада, в систематических издевательствах над детьми, сообщила сегодня пресс-служба следственного управления Следкома России по Краснодарскому краю.

По версии следствия и суда, в январе и феврале 2021 года воспитатели избивали руками и ногами девочку и малолетнего мальчика, оскорбляли их. В сентябре 2022 года одна из женщин применила физическую силу в отношении 7-летнего мальчика, причинив ему кровоподтеки в области предплечья и шеи, сообщило сегодня управление Следкома по Краснодарскому краю. Суд приговорил бывших воспитателей к трем годам и двум месяцам лишения свободы. "Обе лишены права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми. Подсудимые взяты под стражу в зале суда", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" также писал, что суд Лазаревского района Сочи приговорил воспитательницу детского сада Ольгу Мочалину к четырем годам колонии, признав виновной в жестоком обращении с детьми.

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