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15:22, 16 июня 2025

Протест сельчан в Армении обернулся задержаниями и избиением журналистки

Протест сельчан в Армении. 16 июня 2025 г. Скриншот видео News am TV

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители армянского села Касах попытались перекрыть автотрассу на акции протеста против изменения автобусного маршрута, силовики помешали им и задержали 11 человек. Один из полицейских ударил журналистку, МВД отчиталось о его увольнении.

Как писал "Кавказский узел", 22 апреля жители общин Прошян и Касах перекрыли трассу в Ереван, требуя, чтобы автобусы № 25 и 59 доезжали до их населенных пунктов. Также они выступили против подорожания проезда. 27 апреля жители около 15 сёл перекрыли автодорогу, потребовав от властей отменить решение об изменении автобусных маршрутов.

Акции с аналогичными требованиями жители общин проводили 5 и 8 апреля. 8 апреля сельчане освободили дорогу после того, как власти пообещали принять их представителей в правительстве.

Силовики задержали 11 человек

Сегодня утром жители села Касах Котайкской области вышли на акцию протеста и пытались перекрыть трассу Ереван – Аштарак. Они требуют восстановить автобусный маршрут №59. По их словам, раньше автобус доезжал до середины села, а теперь его заменили другим маршрутом, на котором работают микроавтобусы "Газель" с меньшим числом мест, а поездка обходится вдвое дороже. Микроавтобусы нового маршрута доезжают лишь до окраины села, и жителям приходится несколько километров подниматься пешком от дороги к центральным улицам.

"Для чего мы платим налоги и пошлины, чтобы добираться до Еревана, согнувшись в маршрутке, а потом еще и доплачивать? Поездка в один конец теперь обходится нам в 300 драмов", - приводит слова одной из участниц акции "Новости-Армения".

Полицейские не позволили жителям Касаха перекрыть трассу, после чего между жителями и полицейскими произошла потасовка. 11 человек, в том числе подросток, были задержаны. Им инкринимируется невыполнение законного требования сотрудника полиции (ст. 182 Кодекса об административных правонарушениях, предусматривающая штраф в размере 50-кратной минимальной зарплаты"), пишет издание.

Полицейский уволен за избиение журналистки на месте акции протеста

Во время потасовки между сотрудниками полиции и протестующими один из силовиков "вышел из себя и неподобающим образом орал на жителей", сообщает News.am.

Силовик также ударил одну из журналисток, которая призывала его успокоиться. После этого он был уволен, заявил пресс-секретарь главы МВД Армении Нарек Саркисян.

"Хочу сообщить, что полицейский, причастный к инциденту, произошедшему сегодня между ним и журналистом на Аштаракском шоссе, уволен со службы", - приводит его слова издание.

Публикация проиллюстрирована видеороликом, на кадрах которого видно, как силовики заталкивают задержанных в автомобиль, а собравшиеся селяне возмущаются. Один из силовиков громко кричит на немолодого мужчину в гражданской одежде, после чего отходит в сторону. Его догоняет женщина с микрофоном и бейджем и обращается к силовику. Он, обернувшись, громко кричит и на нее. Двое коллег уводят этого силовика в сторону, но женщина-журналист догоняет его и вновь обращается. После этого полицейский бьет ее локтем в область груди, сильно оттолкнув этим ударом, и уходит. Женщина остается стоять на месте, держась рукой за ушибленное место.

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Автор: "Кавказский узел"

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