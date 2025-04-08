Сельчане в Армении потребовали снизить стоимость проезда

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Дорога Ереван - Аштарак сегодня была заблокирована жителями общин Касах и Прошян, которые выступают против изменения маршрутов и подорожания стоимости проезда. Сельчане освободили дорогу после того, как власти пообещали принять их представителей в правительстве.

Как писал "Кавказский узел", жители общин Касах и Паракар, а также пригородного поселка Прошян, расположенного в 12 километрах от Еревана, 5 апреля перекрыли дорогу Ереван - Аштарак. Участники акции жалуются на сокращение транспорта, обслуживающего маршруты 25 и 59, а также протестуют против более дорогого маршрута

Жители общин Касах и Прошян сегодня ранним утром перекрыли дорогу Ереван-Аштарак, сообщил Telegram-канал Armenia Life.

Протестующие шествием направились в сторону Еревана и дошли до административной границы города, полицейские пытались убедить их разблокировать ь движение по трассе, также на место акции прибыли "красные береты", сообщило агентство News.Am.

Протестующие потребовали встречи с мэром Еревана. "Мы находимся здесь для того, чтобы защитить свои права. Если они нарушают наше право на свободное передвижение, то и мы нарушим право на свободное передвижение других, мы не позволим, чтобы данная автомагистраль функционировала. Мы требуем от <мэра Еревана Тиграна> Авиняна, чтобы автобус, обслуживающий жителей Еревана, доезжал до этого места, разворачивался и отправлялся обратно. Передайте Авиняну, что мы хотим с ним встретиться, нам есть что ему сказать", - заявила участница акции Мариам Петросян.

После двух часов акции протестующие разблокировали дорогу и отправились в Дом культуры, чтобы обсудить дальнейшие действия.

"Завтра четверых из нашей группы примут в правительстве, и там мы обоснуем наши требования. Если они не примут наше предложение, то мы соберемся в большем числе. Учащиеся не пойдут в школу, те, кто едет в Ереван, и те, кто работает на этой дороге, присоединятся к нам", - привело агентство слова одного из участников акции протеста.

Участники акции протеста выступают против сокращения маршрутов(№25 и №59) и введения на линию микроавтобуса №277, принадлежащего компании «Мульти транспорт». Стоимость проезда на микроавтобусе - 200-250 драмов (0,51 - 0,64 доллара США), в то время как проезд на автобусах №25 и №59 обходится в 150 драмов (около 0,38 доллара США). При этом маршрут микроавтобуса составляет всего 7 километров – до Института физики.

6 апреля жители Прошяна встретились с заместителем министра территориального управления Арменом Симоняном, однако требование жителей не было услышано, сообщило сегодня Aysor.Am.

Читайте "Кавказский узел" и смотрите наши видео в Telegram без установки VPN 1 . Установите наше мобильное приложение для Android и IOS, а также используйте браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях "ВКонтакте", "Одноклассники" и X (бывший Twitter). Смотреть видео "Кавказского узла" можно и в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.