Два бойца из Волгоградской области убиты на Украине

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Юрий Абраменко и Юрий Гаус убиты в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1225 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 16 июня были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1223 бойцов из Волгоградской области.

В рабочий поселок Светлый Яр доставлено тело 50-летнего стрелка-гранатометчика Юрия Абраменко. Информацию о том, что Абраменко убит в военной операции, официально подтвердили в районном военкомате, сообщает сегодня V1.ru.

Абраменко отправился в зону военной операции в октябре 2023 года и погиб в июле 2024 года, попав под обстрел. Лишь спустя почти год его тело привезли на родину, пишет издание.

Ранее издание сообщило, что в феврале в хуторе Клетском Среднеахтубинского района похоронен Юрий Гаус, который с июля 2024 года считался пропавшим без вести в военной операции. Информацию о смерти 57-летнего контрактника подтвердил глава Клетского сельского поселения Герман Шахабов, отмечается в публикации.

"Подписал контракт и уехал в сентябре в 2022 году. Там он был стрелком, сапером штурмового отделения", - привело издание слова сестры Гауса.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1225 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.