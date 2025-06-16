Контрактник из Урюпинска убит в боевых действиях

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Игорь Канунников убит в военной операции на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1223 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 14 июня были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1222 бойцов из Волгоградской области.

Более 6800 бойцов с юга России признаны убитыми на СВО Не менее 3405 бойцов из СКФО и 3397 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

В военной операции погиб Игорь Канунников, сообщает сегодня в своем телеграм-канале администрация Урюпинска.

Канунников родился и жил в Урюпинске, по профессии был электриком. В первые дни военной операции заключил контракт с Минобороны и служил стрелком - помощником гранатометчика мотострелкового батальона.

"Погиб Игорь при выполнении боевого задания в н.п. Терны в ДНР. Воину было 36 лет. У него остались: родители, жена, дети", - говорится в публикации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1223 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.