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10:44, 16 июня 2025

Контрактник из Урюпинска убит в боевых действиях

Игорь Канунников. Фото: https://t.me/urupino/20938

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Игорь Канунников убит в военной операции на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1223 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 14 июня были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1222 бойцов из Волгоградской области.

Российский боец. Стоп-кадр видео Минобороны России от 11.06.25, https://t.me/mod_russia/53671.
19:05 12.06.2025
Более 6800 бойцов с юга России признаны убитыми на СВО
Не менее 3405 бойцов из СКФО и 3397 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

В военной операции погиб Игорь Канунников, сообщает сегодня в своем телеграм-канале администрация Урюпинска.

Канунников родился и жил в Урюпинске, по профессии был электриком. В первые дни военной операции заключил контракт с Минобороны и служил стрелком - помощником гранатометчика мотострелкового батальона.

"Погиб Игорь при выполнении боевого задания в н.п. Терны в ДНР. Воину было 36 лет. У него остались: родители, жена, дети", - говорится в публикации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1223 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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