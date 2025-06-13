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05:58, 13 июня 2025

Аварийные отключения электроэнергии затронули пять республик Северного Кавказа

Ветер оборвал линию электропередач. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Аварии на электросетях произошли во время ураганного ветра в Дагестане, Северной Осетии, Чечне, Ингушетии и Кабардино-Балкарии. 

Как писал "Кавказский узел", власти Ингушетии вечером 12 июня сообщили об массовых аварийных отключениях электроснабжения, вызванных непогодой. Без света, в частности, остались жители Магаса и сельское население двух районов республики. 

Электрические сети повреждены в результате непогоды в Дагестане, Северной Осетии, Чечне, Ингушетии и Кабардино-Балкарии. Из-за аварий во всех пяти республиках с вечера 12 июня нарушено энергоснабжение жителей, сообщила пресс-служба компании “Россети Северный Кавказ”. 

Как пояснили энергетики, во время сильных ливней с грозой порывы ураганного ветра достигали скорости 35 метров в секунду. Это привело “к падению сторонних предметов на линии электропередачи, обрыву проводов и повреждению опор”. “Аварийно-восстановительные работы работы будут вестись круглосуточно до полного восстановления электроснабжения”, - говорится в сообщении Telegram-канала кампании. 

Сколько потребителей в этих республиках остались без света, в публикации не уточняется. Пресс-служба “Россетей”  опубликовала кадры работы энергетиков на местах аварий в Кабардино-Балкарии и Дагестане.

В Кабардино-Балкарии отключения зафиксированы, в частности, в Нальчике, Кенже, Терском, Чегемском, Черекском, Прохладненском, Баксанском, Урванском и Майском районах. В Дагестане без света осталась часть жителей Махачкалы.

В Северной Осетии аварийные отключения произошли во всех районах, частично нарушено энергоснабжение жителей Владикавказа. Министерство ЖКХ республики в 1.58 мск отчиталось, что в районах к 1.00 мск электроснабжение восстановлено на 80%. 

“Массовое отключение электроэнергии во всех муниципальных образованиях республики произошло в результате ураганного ветра. Из-за обрывов электрических сетей по всей территории республики были обесточены жилые районы, водозаборы, подкачки, котельные, ряд социальных учреждений. (...) На час ночи процент восстановленного электроснабжения в муниципальных образованиях составил 80%. Восстановлено энергоснабжение всех центральных тепловых пунктов, которые работали на обогрев горячей воды”, - говорится в публикации официального канала ведомства.

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Автор: "Кавказский узел"

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