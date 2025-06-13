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01:55, 13 июня 2025

Два района Ингушетии остались без электричества

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Электроснабжение сел Сунженского и Назрановского района Ингушетии прервано после непогоды. Мэрия Магаса также заявила о нарушении энергоснабжения. 

Вечером 12 июня в Ингушетии поднялся шквалистый ветер. По информации республиканского МЧС, ухудшение погоды было зафиксировано после 18.45 мск,  скорость порывов ветра достигала 20 метров. 

В районах, затронутых непогодой, были повалены деревья и повреждены линии электропередач. "Службы энергетики проводят работу по восстановлению линий электропередач", - заявил представитель МЧС Ахмед Котиев, комментируя ситуацию в официальном Telegram-канале управления в 23.17 мск 12 июня. Данных о погибших и пострадавших в республике к этому времени ведомство не получало. 

В оперативной сводке о последствиях непогоды, которую правительство Ингушетии распространило около 21.00 мск, сообщается об отключении электроснабжения в двух районах республики.  “Сунженский район: во всех сельских поселениях района отсутствует электроснабжение, ведется расчистка дорог от поваленных деревьев. Назрановский район: отсутствует электроснабжение, зафиксированы поваленные деревья”, - сообщила пресс-служба правительства в официальном Telegram-канале. 

Об отключении энергоснабжения сообщила в официальном канале и администрация Магаса. “Мы делаем все возможное, чтобы вернуть электричество как можно быстрее”, - говорится в посте, опубликованном в 22.14 мск. Мэрия также заявила о повреждении зданий и конструкций: в городе “повреждено много деревьев”, зафиксированы повреждения кровли домов, фонарей, детских игровых площадок и других конструкций.  

Минэнерго Ингушетии отчиталось об усиленном режиме работы энергетиков по обращениям жителей республики об аварийных повреждениях электросетей. “Аварийно-восстановительные бригады находятся непосредственно на местах аварий и ведут круглосуточное восстановление линий электропередач и оборудования”, - говорится в публикации на странице ведомства “ВКонтакте” в 20.47 мск. 

Водоканал Ингушетии, в свою очередь, предупредил жителей республики об ограничениях в подаче воды на фоне отключений электричества. “В связи с сильными порывистыми ветрами в республике происходят систематические отключения электроэнергии, что влияет на работу системы водоснабжения”, - сообщил канал республиканского оператора водоснабжения в 19.47 мск. 

По состоянию на 1.55 мск ни одно из ведомств не сообщило о восстановлении нарушенного энергоснабжения. 

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Автор: "Кавказский узел"

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