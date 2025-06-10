Представитель военкомата Дагестана заверил в законности действий по розыску уклонистов

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На призывников в Махачкале проводятся облавы, молодых людей забирают на улицах, рассказал юрист, оказывающий помощь призывникам. Работа по розыску уклонистов от военной службы ведется в рамках законодательства, заявил представитель военкомата Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", в Махачкале активизируется работа по розыску уклонистов, глава города Юсуп Умавов заявил о серьезной озабоченности из-за недостаточного числа призывников.

Глава отдела подготовки и призыва военного комиссариата Дагестана, подполковник Гусен Омаргаджиев заявил изданию "Подъём", что всё проходит "в штатном режиме и в рамках российского законодательства". "Повестки получают только те категории граждан, которые подлежат призыву, а также те, кто находится в розыске в связи с уклонением от призыва на военную службу и разыскиваются органами внутренних дел в связи с запросами военных комиссариатов. Информация об "облавах", распространяемая иноагентами, не соответствует действительности", - привело его слова издание.

При этом представитель военного комиссариата не сообщил, в чем выражается активизация работы по розыску уклонистов, о которой отчитывался глава Махачкалы.

На заседании с участием главы Дагестана Гусен Омаргаджиев рассказывал, что в апреле военные комиссариаты установленное задание выполнили. Большая часть призывников из Дагестана направится в вооруженные силы России, служить дагестанцы будут и в пограничных войсках, говорится в сообщении от 14 мая в Telegram-канале администрации главы Дагестана.

Он указал, что с задачей по информированию призывников хорошо справились Ахвахский, Казбековский, Лакский, Кулинский, Магарамкентский, Сулейман-Стальский, Курахский и Цунтинский районы.

Пацанов внаглую затаскивают в автобус, прям на улице, и отвозят в военкомат

О случаях облав на призывников рассказывал проект "Идите лесом"* со ссылкой на махачкалинского юриста, который занимается оказанием помощи призывникам. При этом, по его словам, это типичное явление для Дагестана. "Пацанов в наглую затаскивают в автобус, прям на улице, и отвозят в военкомат. Этот беспредел уже происходит в Дагестане несколько призывов и поставлен на поток под молчаливое согласие и незнание законов молодыми ребятами".

В частности, он привел пример студента четвертого курса Дагестанского университета народного хозяйства, который учится очно на бюджете и его отсрочка должна действовать до сентября 2026 года. "Его схватили на улице, силой затащили в затонированный автобус, отвезли в военкомат и с нарушениями вручили повестку на 30 июня. У него отсрочка до сентября, так как учится он на вышке на бакалавра, очная форма. А ему вручили повестку на 30 июня. В военкомате сказали, что потеряли приписное свидетельство, а ведь там и должна была быть указана отсрочка по учебе. В вузе говорят, что не могут выдать справку, подтверждающую отсрочку без приписного", - рассказал юрист 5 мая.

К сообщению от 2 июня приложено несколько видео. На одном из них показан автобус с несколькими молодыми людьми и силовиками. "Здесь на Акушинской рейды стоят, в военкомат забирают", - рассказал один из находящихся в автобусе. Он сообщил, что у потенциальных призывников забрали документы.

На другом видео силовики в машине ППС преследуют молодого человека, который бежит по тротуару. Машина подает звуковые сигналы и останавливается чуть впереди него, но он убегает. Запись ведется из окна проезжающего автомобиля. "Беги, беги", - поддерживают молодого человека снимающие.

"Кавказский узел" не располагает данными о дате и месте съемки этих видеороликов.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в конце прошлого года исследователи провели интервью с 42 мужчинами, которые потенциально попадают под призыв или указ о частичной мобилизации. В их числе - жители Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии. Выяснилось, что гуманистические, религиозные ценности и пацифистские взгляды служат опорой для стремления к сопротивлению призыву, но в некоторых случаях респонденты, придерживающиеся этих установок, отмечают, что при возникновении выбора - тюрьма или военная служба - они вынужденно выберут военную службу.

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