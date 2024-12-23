RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
10:01, 23 декабря 2024

Исследователи назвали мотивы и способы действий уклонистов с Кавказа

Военный подписывает контракт. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Исследователи выяснили, как выбирают жизненную стратегию мужчины, находящиеся в зонах риска призыва и мобилизации в армию, но не желающих участвовать военных действиях. При этом они сравнили мотивы и способ действия жителей центральных регионов станы и Северного Кавказа.

Исследование провел “APUS”  - проект инициативной группы правозащитников, исследователей и юристов,  работающих с темой прав человека. Документ опубликован в разделе «Доклады» «Кавказского узла».

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина. После объявления "частичной мобилизации" военнослужащие-контрактники также потеряли возможность разорвать контракт до ее окончания. Иски военнослужащих, которые добиваются увольнения в связи с истечением срока контрактов, гарнизонные суды на юге России отказываются удовлетворять, ссылаясь на указ о мобилизации.

Всего исследователи провели 42 интервью с  мужчинами, потенциально попадающими под призыв или указ о «частичной мобилизации». В кавказскую часть выборки включены респонденты из Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Дагестана. В Чечне интервью не проводились, поскольку ситуации с мобилизацией и призывом там специфическая, отличающаяся от других регионов России, а потому требующая отдельного изучения, указали авторы исследования в релизе, поступившем в "Кавказский узел".

В тексте приведены многочисленные прямые цитаты респондентов, которые иллюстрируют их отношение к событиям на Украине  и выбранные ими стратегии поведения.

В регионах Кавказа исследователи увидели, что мобилизанты чувствуют себя менее устойчивыми и защищенными, чем призывники: мобилизанты в интервью заявляли о том, что им в определенной ситуации, возможно, придется пойти в армию вопреки желанию.

Гуманистические, религиозные ценности и пацифисские взгляды служат опорой для стремления к сопротивлению призыву, но в некоторых случаях респонденты, придерживающиеся этих установок, отмечают, что при возникновении выбора - тюрьма или военная служба  - они вынужденно выберут военную службу.

Исследователи отмечают, что тут играет их большая зависимость от окружения, исторический опыт и осведомленность о дискриминации кавказцев в тюрьмах России. Устойчивее в сопротивлении мобилизации оказываются те, кто уверен, что с точки зрения ислама недопустимо участвовать в греховных событиях.

Никто из респондентов, придерживающихся этих взглядов, не был готов участвовать в специальной военной операции ни при каких обстоятельствах. 

Исследователи дали рекомендации правозащитникам по работе с этой категорией призывников и мобилизантов. 

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
10:32, 23 декабря 2024
Комментарий в мессенджере привел к штрафу жительницу Геленджика
09:46, 23 декабря 2024
Боец из Кабардино-Балкарии убит в военной операции
06:57, 23 декабря 2024
51 азербайджанская семья вернулась в Шушу
00:14, 23 декабря 2024
Работы по расчистке побережья в Краснодарском крае приостановлены из-за шторма
21:22, 22 декабря 2024
Более 2000 машин ожидают открытия проезда через КПП "Верхний Ларс"
19:32, 22 декабря 2024
Военнослужащий из Волгоградской области убит на Украине
Все события дня
Новости
Назрань, фото: wikipedia.org
05:07, 23 декабря 2024
Ингушетия оказалась худшей в итоговом рейтинге по социальной и экономической ситуации
Российские бойцы в зоне спецоперации на Украине. Фото: Минобороны России
10:11, 22 декабря 2024
Власти признали убитыми на Украине 5500 бойцов с юга России
Скриншот с сайта Росфинмониторинга
22:28, 18 декабря 2024
Юристы указали на репрессивный характер реестра Росфинмониторинга
Бои за Грозный. Фото пользователя Vladimir Varfolomeev https://www.flickr.com
01:50, 17 декабря 2024
Неделя с 9 по 15 декабря прошла без жертв в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе
Автосалон, фото: drive2.ru
04:41, 16 декабря 2024
Республики юга России оказались худшими в рейтинге доступности автомобилей
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
12:52, 23 сентября 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
16:56, 22 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
54
Рискованная правда или совсем другое, от генерала Алаудинова?
Фото
14:59, 20 декабря 2024
Блогерка. Северный Кавказ
проблемы скорой помощи продолжают игнорировать
Фото
14:31, 20 декабря 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Суд в Нальчике признал вынужденными переселенцами двух жительниц Донецка
Все блоги
Справочник
Поиски Анны Цомартовой длятся более 10 месяцев. Коллаж "кавказского узла". Фото ANNATSOMARTOVA22 / T.me Цомартовы: пропажа дочери и травля семьи

Рамзан Кадыров (слева), Роман Мурдиев, Мансур Солтаев. Фото https://chechnya.gov.ru/novosti/nachalas-pryamaya-liniya-glavy-chr-r-kadyrova-3/ и https://chechombudsman.ru Роман Мурдиев: подросток, за которого заступился Кадыров

Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (слева направо). Фото https://t.me/abzasmedia/5929 Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана

Блогеры
Фото
16:56, 22 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
54
Рискованная правда или совсем другое, от генерала Алаудинова?
Фото
14:59, 20 декабря 2024
Блогерка. Северный Кавказ
проблемы скорой помощи продолжают игнорировать
Фото
14:31, 20 декабря 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Суд в Нальчике признал вынужденными переселенцами двух жительниц Донецка
Фото
12:33, 20 декабря 2024
Блогерка. Северный Кавказ
последствия снегопада
Фото
11:07, 20 декабря 2024
Блогерка. Северный Кавказ
вопрос президенту из Осетии
Аналитика
09:55, 10 декабря 2024
В ноябре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
11:35, 8 ноября 2024
В октябре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли 4 человека
Темы дня
Мухтар Мишаев. Фото: https://memohrc.org/ru/news_old/obvinenie-po-delu-uchastnika-mitinga-v-magase-hamhoeva-oglasilo-pokazaniya-svideteley
20 декабря 2024, 19:08
Занижение суммы компенсации по делу Кяова нарушило права потерпевшего

Территорию очищают при участии волонтеров. 20 декабря 2024 г. Фото: Министерство природы Краснодарского края / T.me
20 декабря 2024, 15:33
Более 45 гектаров парка "Анапская пересыпь" загрязнены нефтепродуктами

Ниджад Ибрагим. Фото: https://abzas.org/2017/1/nicad-ibrahim-acliq-aksiyasini-dayandirib/
20 декабря 2024, 13:20
Супруга Ниджада Ибрагима сообщила о его попытке суицида

Роман Шведов. Фото: https://theins.ru/news/277355
20 декабря 2024, 10:30
Источники сообщили о смерти Романа Шведова

Нальчик: пенсионерка ломает свой магазин по решению суда
Нальчик: пенсионерка ломает свой магазин по решению суда
Ростов: водители скорой помощи пожаловались на условия труда #Shorts
Ростов: водители скорой помощи пожаловались на условия труда #Shorts
Многодетный военный требует участка земли в Ингушетии
Многодетный военный требует участка земли в Ингушетии
Четвертая атака беспилотников на Чечню
Четвертая атака беспилотников на Чечню
Выборы в Грузии: выборщики голосуют, граждане протестуют
Выборы в Грузии: выборщики голосуют, граждане протестуют
Как Кадыров наехал на Бастрыкина и Колокольцева
Как Кадыров наехал на Бастрыкина и Колокольцева
Показать больше