Исследователи назвали мотивы и способы действий уклонистов с Кавказа

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Исследователи выяснили, как выбирают жизненную стратегию мужчины, находящиеся в зонах риска призыва и мобилизации в армию, но не желающих участвовать военных действиях. При этом они сравнили мотивы и способ действия жителей центральных регионов станы и Северного Кавказа.

Исследование провел “APUS” - проект инициативной группы правозащитников, исследователей и юристов, работающих с темой прав человека. Документ опубликован в разделе «Доклады» «Кавказского узла».

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина. После объявления "частичной мобилизации" военнослужащие-контрактники также потеряли возможность разорвать контракт до ее окончания. Иски военнослужащих, которые добиваются увольнения в связи с истечением срока контрактов, гарнизонные суды на юге России отказываются удовлетворять, ссылаясь на указ о мобилизации.

Всего исследователи провели 42 интервью с мужчинами, потенциально попадающими под призыв или указ о «частичной мобилизации». В кавказскую часть выборки включены респонденты из Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Дагестана. В Чечне интервью не проводились, поскольку ситуации с мобилизацией и призывом там специфическая, отличающаяся от других регионов России, а потому требующая отдельного изучения, указали авторы исследования в релизе, поступившем в "Кавказский узел".

В тексте приведены многочисленные прямые цитаты респондентов, которые иллюстрируют их отношение к событиям на Украине и выбранные ими стратегии поведения.

В регионах Кавказа исследователи увидели, что мобилизанты чувствуют себя менее устойчивыми и защищенными, чем призывники: мобилизанты в интервью заявляли о том, что им в определенной ситуации, возможно, придется пойти в армию вопреки желанию.

Гуманистические, религиозные ценности и пацифисские взгляды служат опорой для стремления к сопротивлению призыву, но в некоторых случаях респонденты, придерживающиеся этих установок, отмечают, что при возникновении выбора - тюрьма или военная служба - они вынужденно выберут военную службу.

Исследователи отмечают, что тут играет их большая зависимость от окружения, исторический опыт и осведомленность о дискриминации кавказцев в тюрьмах России. Устойчивее в сопротивлении мобилизации оказываются те, кто уверен, что с точки зрения ислама недопустимо участвовать в греховных событиях.

Никто из респондентов, придерживающихся этих взглядов, не был готов участвовать в специальной военной операции ни при каких обстоятельствах.

Исследователи дали рекомендации правозащитникам по работе с этой категорией призывников и мобилизантов.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.